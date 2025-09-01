Imputado en Australia un hombre por estrellar su vehículo contra el consulado de Rusia en Sídney
MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Fiscalía de Australia ha imputado este lunes a un hombre por estrellar su vehículo contra las puertas del consulado de Rusia en las afueras de la ciudad de Sídney, un incidente que ha dejado dos agentes heridos y que ha tenido lugar poco después de que el sospechoso irrumpiera en el jardín que bordea el edificio.
Los agentes han relatado que, tras acudir a una llamada telefónica realizada desde el consulado, hallaron al hombre, de 39 años, nuevamente en el interior de su vehículo --después de que este hubiera saltado la valla que bordea el perímetro para entrar y salir del recinto--.
Poco después, el hombre, que ha sido imputado por allanamiento, obstrucción a los agentes de la ley, desacato a la autoridad, posesión de sustancias restringidas y posesión de armas, arrancó el vehículo y lo estrelló deliberadamente contra la puerta del consulado, según ha informado la Policía australiana en un comunicado. Así, ha establecido que la misma ha sufrido "daños considerables".
El hombre tuvo que ser sacado a la fuerza del vehículo y, posteriormente, fue detenido y trasladado a una comisaría del barrio de Surry Hills. Dos agentes, de 22 y 25 años, han sufrido heridas leves y han tenido que ser atendidos por los equipos de emergencias en el lugar de los hechos.
Por su parte, la Policía de Nueva Gales del Sur ha indicado que sigue adelante con las investigaciones pertinentes y ha afirmado que "no hay amenazas actuales o inminentes para el consulado ni para la comunidad local".
