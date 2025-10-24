Imputado por blanqueo de capitales el ex primer ministro de Georgia Irakli Gharibashvili

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Georgia ha imputado este viernes al ex primer ministro Irakli Gharibashvili por blanqueo de capitales, tan solo dos días después de que el exmandatario admitiera durante un interrogatorio haber recibido dinero de forma irregular, por lo que ha pedido a la Justicia imponer una fianza de un millón de laris (unos 300.000 euros) y prohibirle abandonar el país.

El fiscal general del país, Giorgi Gvarakidze, ha anunciado que el ex primer ministro "se ha visto implicado en varias actividades empresariales de dudosa legalidad, por las que habría recibido ingresos de origen ilegal cuando se encontraba al frente del Gobierno entre 2019 y 2024", según un comunicado.

"Como alto cargo y funcionario tenía la obligación de declarar estos ingresos y gastos", ha apuntado Gvarakidze, que ha aclarado que la imputación llega tras una investigación que ha afectado también al exjefe del Servicio de seguridad Grigol Liluashvili, al exfiscal Otar Partsjaladze y a algunos de sus asociados.

Las recientes redadas realizadas por el Servicio de Seguridad Estatal en los domicilios de Garibashvili, Liluashvili y Partsjaladze se saldaron con la incautación de casi siete millones de euros, casi 200 objetos de joyería, dispositivos electrónicos o lujosos cuadros.

Los investigadores también han registrado los domicilios de otras ocho personas presuntamente vinculadas a una trama criminal relacionada con la corrupción de la que, por el momento, el Servicio de Seguridad Estatal no ha dado más detalles.

En caso de ser hallado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre nueve y doce años de prisión. Garibashvili, quien fuera presidente del conservador partido del Gobierno, Sueño Georgiano, se convirtió en primer ministro de Georgia por segunda vez en 2021, si bien dimitió del cargo el 29 de enero de 2024, dando paso a Irakli Kobajidze como responsable del Ejecutivo.

El político, de 43 años, que fue primer ministro entre 2013 y 2015, lideró en gran medida el giro antioccidental de Tiflis desde la invasión rusa de Ucrania. El exmandatario era ampliamente considerado como el lugarteniente más cercano del poderoso oligarca y líder del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili.