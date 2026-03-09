Imputado un hombre en Reino Unido por crímenes de lesa humanidad en Siria

Un hombre de 58 años residente en Reino Unido ha sido imputado por crímenes de lesa humanidad por su papel en la represión de manifestaciones en Siria desde abril de 2011, anunció el lunes la policía británica.

Esta imputación es consecuencia de una investigación realizada por la unidad de crímenes de guerra de la policía antiterrorista británica.

La guerra civil en Siria estalló en 2011 tras la brutal represión de las protestas antigubernamentales por parte del entonces presidente, Bashar al Asad, derrocado a finales de 2024.

La fuerza pública afirmó que el acusado se enfrenta a múltiples cargos de asesinato, así como de tortura, en el "primer proceso judicial de este tipo en Reino Unido".

Las acusaciones están relacionadas con su papel en las manifestaciones que tuvieron lugar en Siria a partir de abril de 2011, en la estela de la Primavera Árabe.

El imputado es sospechoso de haber dirigido un grupo encargado de reprimir las manifestaciones en el barrio de Jobar, al este de Damasco, uno de los lugares emblemáticos de la represión gubernamental.

"Ahora vive en Reino Unido y ha sido imputado en relación con su tiempo de trabajo en los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Siria en Damasco", informó la policía.

Al hombre se le imputan, entre otros, tres cargos de asesinato y tres de tortura.

El inculpado, del que no se ha dado a conocer el nombre, debe comparecer el martes en un tribunal londinense.