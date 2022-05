Imputados nueve militares por asesinato durante la revuelta de 2010 en Ecuador

La Fiscalía General de Ecuador ha publicado este lunes un dictamen acusatorio contra nueve militares como presuntos autores de un delito de asesinato, bajo la modalidad de ejecución, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 contra el presidente Rafael Correa.

Los acusados son los oficiales en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P. Tambi√©n est√°n imputados Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G., integrantes del grupo de fuerzas especiales que particip√≥ en los hechos, seg√ļn ha recogido la cadena Ecuavisa.

La jueza de garantías penales Luz María Ortiz ha declarado la validez del proceso respecto a vicios de procedimiento, cuestiones perjudiciales y competencia que fueron presentados por la Fiscalía, las defensas de los procesados y los familiares de las víctimas.

La fiscal a cargo del caso, Claudia Romero, ha indicado que las investigaciones se fundamentan en cómo se configuró la Operación Rescate, ejecutada para rescatar del Hospital de la Policía Nacional de Quito a Correa durante la revuelta policial, la cual "no contó con la planificación adecuada". En la operación fallecieron los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez y el policía Froilán Jiménez.

La fiscal considera que fue "un operativo improvisado, que no pens√≥ en la gente civil ni en el personal que estaba en el lugar", seg√ļn se desprende de los 500 testimonios recopilados, los informes periciales, incluidos 50 de bal√≠stica, y pruebas en audio y v√≠deo.