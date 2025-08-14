Imputados por homicidio agravado consumado cuatro de los implicados en el asesinato del senador Uribe

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Colombia ha imputado este miércoles un delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, después de que este lunes falleciera tras permanecer hospitalizado durante dos meses al recibir varios disparos por la espalda durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá.

"La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá", ha anunciado en un comunicado.

Los afectados por la medida son Elder José Arteaga Hernández --alias 'El Costeño', presunto autor intelectual del atentado, Cristian González Ardila --el menor de 15 años que disparó a Uribe--, Katherine Andrea Martínez --alias 'Gabriela', quien entregó al joven el arma del crimen, una pistola Glock-- y William Fernando González Cruz, quien habría transportado a 'El Costeño' y 'Grabiela' tras el atentado.

La Fiscalía ha imputado además un delito de "concierto para delinquir agravado" a Martínez y a González Cruz, tras haber obtenido nuevas pruebas.

"Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el crimen, por diferentes delitos y permanecen privadas de la libertad", ha recordado el organismo, si bien la investigación sigue abierta con vistas a "identificar a otros implicados" en el atentado.

Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes tras resultar gravemente herido por dos disparos en la cabeza y en una pierna durante durante un acto de campaña celebrado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país.