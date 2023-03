Imputados por terrorismo dos colonos por atacar con hachas a palestinos en la ciudad cisjordana de Huwara

Las autoridades de Israel han imputado este jueves a dos colonos responsables de un ataque con hachas contra una familia palestina durante el asalto ejecutado a principios de marzo en la ciudad cisjordana de Huwara tras la muerte de dos israelíes en un ataque armado en la zona.

Los imputados son Akiva Rabin y Raz Haim Haron, residentes en Jerusal√©n y en el asentamiento de Yitzhar, respectivamente, quienes lanzaron piedras contra varios veh√≠culos en Huwara antes de atacar a un pasajero con un hacha, seg√ļn ha informado el diario israel√≠ 'Haaretz'. Asimismo, iban armados con un martillo y espray pimienta.

Los dos hombres ser√≠an miembros de un grupo violento que tiene entre sus objetivos atacar a palestinos y afectar las operaciones de las fuerzas de Israel en Cisjordania, seg√ļn el Shinbet, fueron detenidos una semana despu√©s del incidente.

El incidente tuvo lugar en el marco de un asalto perpetrado por cientos de colonos palestinos contra Huwara, donde incendiaron decenas de viviendas y alrededor de 90 vehículos. Los sucesos se saldaron con la muerte de un palestino y cerca de cien heridos.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió a los colonos que "no se tomen la justicia por su mano", si bien el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, abogó por "arrasar" la localidad cisjordana. "El Estado de Israel debería ser el que la arrasara, no personas privadas, Dios no lo quiera", resaltó.

Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó los "actos terroristas llevados a cabo por los colonos, bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes" y afirmó que "este terrorismo y quienes lo respaldan tienen como objetivo destruir y frustrar los esfuerzos internacionales que se realizan para tratar de salir de la crisis actual".

Europa Press