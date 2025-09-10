Imputan en Venezuela a 14 fiscales por corrupción

La fiscalía de Venezuela informó este miércoles sobre la imputación de 14 de sus fiscales por presuntos actos de corrupción y "conductas indecorosas", en el marco de un nuevo operativo para "fortalecer la integridad" del sistema de justicia venezolano.

Las averiguaciones iniciaron el 7 de septiembre. La fiscalía refirió además que investiga a "varios jueces".

"Esta iniciativa desarrollada en medio de un gran apoyo popular se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo (centro), incluyendo al exfiscal superior de dicha entidad", dijo la institución en un comunicado que no especifica si los funcionarios se encuentran detenidos.

El Ministerio Público tampoco ofreció detalles sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por los imputados.

La fiscalía venezolana ha imputado y procesado a 570 funcionarios de su despacho por distintos delitos desde 2017, cuando Tarek William Saab fue designado al frente del organismo.

Venezuela además ha encarcelado a distintos funcionarios de gobierno, principalmente relacionados a casos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre estos el exministro Tareck El Aissami.

ba/pgf/nn