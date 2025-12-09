Imputan por corrupción a exjefe de petrolera estatal de Bolivia tras allanamientos

La Fiscalía de Bolivia imputó este lunes al exjefe de la petrolera estatal YPFB Armin Dorgathen por delitos de corrupción, luego de que la semana pasada allanara las oficinas corporativas y recogiera evidencias, informó el Ministerio Público.

También fueron imputados otros cinco exgerentes. La compañía es la encargada de ejecutar una onerosa política de importación de los carburantes que se venden subsidiados en el mercado interno.

Según estimados recientes del nuevo gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, en los últimos años se desviaron entre US$800 y US$1.000 millones de dólares anuales en combustibles, que se destinaron presumiblemente al contrabando.

La Fiscalía emitió este lunes contra Dorgathen y los exgerentes una "resolución de imputación formal" por presunta corrupción. Esto implica el inicio de un proceso investigativo penal.

"Todos estos han sido imputados por el delito de incumplimiento de deberes" y además, según el caso, algunos "por conducta antieconómica, contratos lesivos al estado, obstrucción a la justicia, entre otros", dijo en conferencia de prensa el fiscal Omar Yujra, encargado de las indagaciones.

No reveló el detalle de todos los delitos imputados a Dorgathen.

Días atrás, el Ministerio del Interior informó que el exfuncionario "habría salido de manera ilegal al Brasil".

Las operaciones investigadas se desarrollaron a través de la empresa intermediaria Botrading, constituida por el Estado boliviano en Paraguay para realizar multimillonarias compras internacionales de gasolina y diésel.

Un informe del Parlamento boliviano determinó que esta empresa había generado un daño de US$355 millones de dólares al país.

La semana pasada la Fiscalía allanó oficinas de YPFB. Según el fiscal Yujra, se recogieron "más de 40 elementos de convicción", entre documentos y testimonios.

"El Ministerio Público (...) ha logrado establecer probabilidad de autoría" y solicitó "la detención preventiva de todos estos ciudadanos" en cárceles de La Paz por cuatro meses, agregó.

YPFB está en la mira de la justicia desde el arribo al poder de Paz, quien ha conformado recientemente una "comisión de la verdad" para identificar a los responsables de presuntas corruptelas en el sector de los hidrocarburos.

