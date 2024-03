El futbolista hispano-ghanés Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, auguró "un partido muy jodido" ante el RCD Mallorca en la final de la Copa del Rey, instancia para la que los 'leones' se clasificaron este jueves gracias a su victoria por 3-0 frente al Atlético de Madrid en el encuentro de vuelta disputado en San Mamés.

"Estamos muy felices, muy orgullosos y nuestra gente se lo merece. Hemos pasado dos finales sin público en pandemia y sin poder disfrutar, de hecho una Supercopa sin poder celebrarla como se mereció. Y ahora vamos con la humildad, a lo bajini como venimos diciendo, con perfil bajo. Sabemos que va a ser un partido muy jodido porque el Mallorca ha eliminado al Girona y a la Real Sociedad, y está ahí por méritos propios", dijo Williams en la zona mixta del estadio bilbaíno.

"Siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Hoy hemos tenido la suerte de que las cosas salieran bien, para salir ganar y para pasarlo bien", afirmó antes de bromear sobre su situación familiar. "Fuera del campo somos mejores que en el campo, pero la verdad es que estamos haciendo las cosas muy bien. Me han enviado un audio, les he llamado, no tenía mucha cobertura y hemos hablado", describió.

"Estoy superemocionado. A mi padre y a mi madre la verdad que todo lo que les podemos devolver es poco por todo lo que han hecho por nosotros, y esta noche va por ellos. Gracias a ellos estamos donde estamos, de tener la oportunidad de hacer muy felices a la gente y la verdad es que estamos cumpliendo un sueño", confesó el ariete del Athletic Club.

"Mi hermano me la ha puesto en bandeja y luego he tenido que dejársela yo también a él. Le he dicho: 'Tómala tú, que yo no la quiero meter'. Y todo ha salido de cine, mejor que en nuestros sueños. Estamos muy felices, el vestuario está inmenso. La gente... hoy ha habido récord en San Marmés y es increíble cómo la gente nos ha llevado en volandas", agregó.

También recordó la 'semi' copera perdida el año pasado ante el CA Osasuna. "Era algo que teníamos guardado de la memoria, sabíamos que lo pasaríamos muy mal. De hecho, antes del partido, le he dicho a mi hermano que en el fútbol siempre hay revanchas. Y hoy tienes otra oportunidad de quitarte esa pequeña espinita que se te quedó grabada. Hoy la vas a romper y así ha sido", desveló sobre sus palabras a Nico.

"El equipo ha hecho un partidazo, al inicio prácticamente les hemos dejado sin opciones. La gente se lo merecía y ahora vamos a disfrutar de una noche magnífica. Y mañana ya prepararemos el partido contra el Barça", concluyó Iñaki, en alusión al próximo encuentro liguero.