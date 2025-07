Incansable jesuita mantiene vivo el camino de peregrinación de San Ignacio de Loyola en España

MANRESA, España (AP) — Josep Lluís Iriberri ayuda a celebrar la misa en una basílica situada en la cima de una montaña, cambia su sotana de sacerdote por una mochila de senderismo y anima a su más reciente grupo de peregrinos que, literalmente, siguen con él los pasos que San Ignacio de Loyola dio en el siglo XVI.

Iriberri es el jesuita todoterreno que diseñó la ruta de peregrinación para honrar al fundador de la Compañía de Jesús y que la ha mantenido viva casi por sí solo durante más de una década.

Desde 2012, cuando inició el Camino Ignaciano por orden de sus superiores jesuitas en Barcelona, este español de 65 años pasa seis meses al año guiando a peregrinos a lo largo del camino que recrea el viaje transformador que Ignacio realizó hace más de 500 años.

“El camino ignaciano es como ponerle carne a los huesos de Ignacio”, dijo Iriberri recientemente, mientras un periodista de The Associated Press lo acompañaba a él y a unos 20 profesores de escuelas jesuitas en Estados Unidos en el último día de su peregrinación.

En un punto del recorrido de 13 kilómetros (8 millas), cuando el camino desciende de un pueblo a través de algunos bosques, Iriberri detiene al grupo para decirles que Ignacio —o su mula— seguramente pisó las mismas piedras en las que ellos estaban parados, convirtiéndolas en “reliquias” naturales del santo.

“Todos conocen la historia de Ignacio, porque lo han leído, porque han visto cosas. Pero el ponerse aquí, el caminarlo aquí, es lo que les está dando la sensación de ‘ahora conozco a Ignacio. Ahora tiene un cuerpo para mí’”, dice Iriberri.

Fiel a la tradición jesuita de estar activo en el mundo, Iriberri se mantiene ocupado resolviendo problemas. Nada es demasiado trascendental o mundano para que él lo aborde.

Además de celebrar la misa e impartir conocimientos históricos y espirituales sobre Ignacio, a menudo lleva una lata de pintura en aerosol para retocar los cientos de flechas naranjas que dejó en rocas y postes de señalización para marcar el camino. Incluso ayuda a un camarero con los pedidos en un bar que sirve como punto de reabastecimiento.

“Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pues me voy ocupando de todo”, dijo, caminando a paso ligero por el campo soleado.

“Es tan conocedor y tan profundo. Pero también es una persona divertida con quien estar”, señaló la peregrina Amanda Murphy. “Siento que siempre tiene un dato curioso para sorprenderte o ayudarte a aprender más”.

Siguiendo el viaje transformador de Ignacio

Iriberri había trabajado para el Servicio Jesuita a Refugiados en Marruecos y había recorrido seis veces el popular Camino de Santiago de España cuando se le asignó la enorme tarea de crear desde cero un Camino Ignaciano.

La idea era tratar de imitar parte del éxito del Camino de Santiago, que atrajo a casi medio millón de caminantes el año pasado.

Recorrer los casi 600 kilómetros (370 millas) del Camino Ignaciano puede llevar un mes, dividido en 27 etapas por Iriberri. La mayoría de los peregrinos, como los profesores de Estados Unidos, hacen una versión más corta en poco más de una semana que combina viajes en autobús con caminatas diarias.

Iriberri trazó la ruta a lo largo de senderos públicos, entre ellos, algunos tramos del Camino de Santiago en dirección opuesta, para reconstruir el viaje que Ignacio hizo en 1522 desde su ciudad natal de Loyola, en el norte de España, hasta Manresa, en el noreste, a aproximadamente una hora de la costa mediterránea.

Ese viaje fue parte de una profunda transformación religiosa de Íñigo, el hombre de armas, en Ignacio, el hombre de Dios, quien fundaría una de las órdenes católicas más influyentes. La Compañía de Jesús hoy tiene más de 14.000 miembros en todo el mundo y ha dejado una huella indeleble en la educación moderna y el pensamiento humanista. El difunto papa Francisco fue el primer jesuita en dirigir la Santa Sede.

Christian Zombek es un jesuita en formación de 29 años que enseña en Washington, D.C., dijo que nunca olvidará su semana en España.

“Simplemente me lleva a agradecer y, honestamente, a llorar al poder rezar frente a las mismas estatuas, orar en las mismas iglesias en las que estuvo Ignacio, y reconocer a un hombre que ha hecho tanto por mí y me ha ayudado a crecer en nuestra relación”, dijo. “Ahora puedo ver cómo Dios lo hizo con él”.

La culminación de la peregrinación es la cueva en Manresa, donde Ignacio meditó y encontró inspiración para los Ejercicios Espirituales, un tratado central de la espiritualidad católica.

Para mejorar la experiencia del peregrino, Iriberri escribió una guía para el Camino Ignaciano. Además de información práctica, recomienda ejercicios espirituales diarios extraídos del texto fundamental del fundador de la Compañía de Jesús. Incluyen meditaciones sobre las enseñanzas de Ignacio, sobre Cristo y sobre la propia vida del peregrino y su relación con Dios.

Al ir en peregrinación, es difícil encontrar una guía interna, dijo Iriberri. Hay guías externas, señales, marcas de ruta, pero no hay nada que ayude internamente, y el Camino Ignaciano es una peregrinación interna, afirmó.

La peregrinación enfrenta un futuro incierto

Iriberri recibió un impulso el mes pasado cuando el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano le otorgó su apoyo al camino de peregrinación. Ese reconocimiento podría aumentar la conciencia sobre el camino, pero no conlleva ningún apoyo financiero.

Casi 4000 peregrinos registrados han completado la ruta desde su creación, con alrededor de 400 asistentes en cada uno de los últimos seis años, con la excepción de 2021 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19. Muchos fueron guiados personalmente por Iriberri, quien este año planea liderar nueve grupos de caminantes. El jesuita admite que esas cifras no son suficientes para alcanzar la “masa crítica” necesaria para que el camino pueda sobrevivir sin su supervisión. Dice que se necesita más ayuda de las autoridades locales para promoverlo, así como más albergues para peregrinos en algunas de las etapas más aisladas para asegurar que su trabajo no termine siendo una búsqueda quijotesca. La peregrina Dawn Kelly, profesora jubilada de Houston, dice que la ruta es “muy específica” para aquellos interesados en Ignacio y la tradición jesuita. “Tienes que estar interesado en querer saber sobre Ignacio”, dice, aunque Iriberri insiste en que está abierta a personas de todas las religiones e incluso a excursionistas ávidos que buscan una alternativa al a veces abarrotado Camino de Santiago. Afortunadamente para el Camino Ignaciano, Iriberri sigue fuerte incluso a la edad de jubilación. Ya tiene tres peregrinaciones programadas para el próximo año y cuenta con fechas abiertas para más. Ágil, con una barba canosa y recortada, balancea su bastón de caminata al frente para marcar el ritmo, o se queda detrás de sus peregrinos en las subidas como un pastor preocupado de perder a una oveja descarriada. Exhorta a los peregrinos estadounidenses en un inglés fluido a mantener sus pies en movimiento cuando el camino se pone difícil. La incomodidad, después de todo, profundiza la experiencia, enseña. “La idea es poner juntos eso que llamamos la cabeza, el corazón y el cuerpo”, dijo Iriberri. “El sudor, del dolor de pies, de las ampollas, del hambre te van llevando poco a poco la experiencia espiritual de darte cuenta de que, en el fondo, no dependes de ti, sino que hay algo más, hay una fuerza, hay un impulso”. ___ La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.