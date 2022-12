Incansable, son lleva a corea del sur a octavos de final del mundial pese a no marcar goles

Por Martyn Herman

RAY√ĀN, Qatar, 2 dic (Reuters) - Son Heung-min, la gran figura de Corea del Sur, sigue sin marcar en este Mundial, pero el viernes se dej√≥ la piel para que su equipo pasara a los octavos de final con un dram√°tica victoria 2-1 sobre Portugal.

El equipo asi√°tico se neg√≥ a aceptar que su sue√Īo mundialista hab√≠a terminado, y fue el capit√°n Son quien personific√≥ la incesante energ√≠a de los coreanos con una notable exhibici√≥n en el cierre del encuentro por el Grupo H.

Un d√≠a despu√©s de que Jap√≥n marcara la pauta al derrotar 2-1 a Espa√Īa para acceder a la fase eliminatoria, en una noche marcada por el dramatismo, Son se encarg√≥ de que los aficionados surcoreanos pudieran iniciar su propia fiesta en el estadio Education City.

El delantero del Tottenham Hotspur, de 30 a√Īos, que ha marcado el r√©cord de 35 goles con su pa√≠s y es el preferido de sus seguidores, ha jugado todo el torneo con una m√°scara negra para proteger una fractura en una mejilla.

Con el partido 1-1 y el reloj entrando en el primer minuto del tiempo de descuento, parec√≠a que la Copa Mundial de Son y de Corea del Sur iba a terminar con un desenga√Īo, ya que la victoria que necesitaban para avanzar estaba a punto de escap√°rseles.

Pero, como suele hacer con su club, el extremo hizo algo especial cuando m√°s importaba.

En un tiro de esquina de Portugal, el balón fue despejado y, de repente, Son se encontró con un espacio enorme para atacar. Cuando parecía que no podía continuar con su rápido contraataque, dio un pase perfecto al suplente Hwang Hee-chan, que batió a Diogo Costa para poner el 2-1 final.

Con el pitazo final, un fatigado Son se desplomó en el suelo y se quitó la máscara, con lágrimas en el rostro.

"Llevo mucho tiempo esperando este momento (...) y creía que podíamos conseguirlo", dijo Son, cuyas dos Copas del Mundo anteriores habían terminado con la eliminación en la fase de grupos.

Luego a√Īadi√≥ agradecido: "No he hecho un buen trabajo como capit√°n, pero mis compa√Īeros me han cubierto las espaldas. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de ellos".

De este modo, Corea del Sur pas√≥ del √ļltimo puesto del grupo al segundo, por encima de Uruguay, que venci√≥ a Ghana por 2-0, pero que qued√≥ en tercer lugar por haber marcado menos goles que Corea del Sur. (Reporte de Martyn Herman; editado en espa√Īol por Javier Leira)

