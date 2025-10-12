Incapacidad para embasarse en el 5to juego deja a Cachorros fuera de la postemporada

MILWAUKEE (AP) — Por única vez en toda la serie divisional de la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago no lograron anotar en la primera entrada.

Tampoco hicieron mucho el resto de la noche. Un desfile de relevistas de los Cerveceros de Milwaukee silenció a una alineación que dependía demasiado de los jonrones.

"Simplemente no hicimos mucho", reconoció el manager Craig Counsell el sábado tras una derrota por 3-1 ante Milwaukee en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Nacional, donde el ganador se lo llevaba todo. "Tuvimos seis corredores en base. Vas a tener que batear jonrones para que se anoten carreras en escenarios como ése. Ellos lanzaron muy bien. Quiero decir, lanzaron superbien y nosotros no lo hicimos".

Chicago intentaba convertirse en el undécimo equipo en remontar un déficit de 2-0 y ganar una serie de playoffs al mejor de cinco, una hazaña lograda por última vez por los Yankees de Nueva York contra Cleveland en su serie divisional de 2017.

Los Cachorros forzaron el quinto juego al castigar a los abridores de Milwaukee. Anotaron 11 carreras en la primera entrada en los primeros cuatro juegos de la serie.

Milwaukee respondió haciendo que el cerrador estelar Trevor Megill trabajara como abridor el sábado. Megill retiró a los bateadores en orden en la primera entrada, evitando que los Cachorros tomaran el impulso temprano que los había guiado a sus dos victorias en casa en Wrigley Field.

Después de que el venezolano William Contreras conectó un jonrón contra Drew Pomerantz en la parte baja de la primera, Chicago empató el juego cuando Seiya Suzuki recibió a Jacob Misiorowski con un cuadrangular que dio inicio a la segunda.

Suzuki encontró una recta de 101,4 mph y depositó la pelota en el bullpen de los Cachorros para igualar el récord que el venezolano Jackson Chourio de Milwaukee había establecido anteriormente en esta serie, del lanzamiento más rápido conectado para un jonrón en postemporada desde que comenzó el seguimiento en 2008.

Pero los Cachorros no volvieron a anotar. Megill, Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y el dominicano Abner Uribe se combinaron para permitir apenas cuatro hits y una base por bolas.

"Este equipo (Milwaukee) está cargado con muy buen pitcheo", afirmó Counsell. "Es ciertamente una fortaleza del equipo y es por eso que ha ganado tantos juegos. Misiorowski lanzó cuatro entradas y consiguió 12 outs para ellos, y eso puso el juego en muy buen orden para ellos. Lanzaron bien. Lo hicieron".

A lo largo de la serie, los Cachorros dependieron de comienzos rápidos y del jonrón. Se fueron de 27-4 con corredores en posición de anotar.

Casi el 70% de sus carreras durante esta postemporada —que también incluyó una victoria en la serie de comodines sobre los Padres de San Diego— provino de jonrones.

Solo totalizaron seis carreras después de la primera entrada en la serie divisional.

“Un par de bolas no fueron a nuestro favor”, dijo el primera base Michael Busch. “Hay que dar un poco de crédito a los Cerveceros. Lanzaron muy bien”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.