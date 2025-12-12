Incautación de petrolero por parte de EEUU pone en riesgo el suministro en Cuba

Por Dave Sherwood y Marianna Parraga

LA HABANA/HOUSTON, 12 dic (Reuters) - La incautación de un tanquero esta semana por parte de Estados Unidos cerca de Venezuela podría agravar la situación de Cuba, sumida en una crisis con grandes dificultades para abastecerse de petróleo para su debilitada economía y red eléctrica.

Cuba sufre apagones diarios que se extienden por horas y han diezmado la productividad, poniendo a prueba la paciencia de sus exhaustos residentes.

La isla depende del crudo y los productos refinados de Venezuela, transportados a la isla por pequeñas embarcaciones y una flota paralela de petroleros autorizados, para gran parte de su consumo, según datos y analistas del sector marítimo.

Entre enero y noviembre, Venezuela envió unos 27.000 barriles por día (bpd) de crudo y combustible a Cuba, una cifra inferior a los 32.000 bpd del año pasado, según datos de transporte marítimo y documentos internos de la estatal PDVSA.

Las importaciones de petróleo de Cuba, que se han visto afectadas también por un menor suministro de México este año, podrían evaporarse en gran medida si Estados Unidos mantiene la presión, dijo Jorge Piñón, especialista de la Universidad de Texas, lo que podría dejar a la isla en una situación desesperada.

“Ahora que México envía menos petróleo y el suministro ruso en grandes cantidades no se ha materializado, simplemente no veo otras alternativas”, dijo Piñón. “Los tiempos son difíciles y se van a complicar aún más”.

La acción estadounidense está poniendo en alerta a muchos armadores, operadores y agencias navieras. Muchos reconsideran ya si zarpar de aguas venezolanas en próximos días, según dijeron fuentes a Reuters.

El buque incautado, el Skipper, transfirió una pequeña parte del petróleo venezolano cerca de Curazao a otro tanquero con destino a Cuba, según imágenes satelitales analizadas por TankerTrackers.com. El barco enarbolaba una falsa bandera de Guyana, afirmó ese país.

Desde principios de este año, grandes superpetroleros de terceros han cargado crudo y combustible venezolano bajo fletadores compartidos, que parten de puertos venezolanos, hacen una escala en el Mar Caribe para transferir una parte de la carga a otro buque con destino a Cuba y luego continúan a China para entregar el resto, según datos y documentos de envío.

Los términos bajo los cuales Venezuela y Cuba negocian esos cargamentos aún no están claros. Ni los gobiernos de los países ni PDVSA respondieron a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Dave Sherwood en La Habana y Marianna Parraga en Houston, editado en español por Nelson Acosta)