Incautadas 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos de México
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
Efectivos militares se han incautado de unas 21 toneladas de metanfetaminas en dos laboratorios clandestinos del grupo narcotraficante Los Mayos en el municipio de Carricitos, en Durango, en el norte de México. Los militares hallaron la droga ya terminada, así como diversos precursores químicos: 1000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio. El material incautado ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.
La operación ha evitado que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, lo que supone un impacto de 6532 millones de pesos, casi 300 millones de euros. Este sería el segundo laboratorio más grande que ha desmantelado personal de la Secretaría de Marina en los últimos años después de la operación de febrero de 2024 en Sonora y sería la incautación más grande de producto terminado por parte de este organismo.
