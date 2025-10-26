Incautadas 6,5 toneladas de cocaína en un barco frente a las costas de Canarias
Seis toneladas y media de cocaína fueron incautadas a mediados de semana frente a las costas de las
Seis toneladas y media de cocaína fueron incautadas a mediados de semana frente a las costas de las islas Canarias, en un buque mercante cuyos nueve tripulantes fueron detenidos, informó el domingo la policía española.
Los agentes interceptaron el barco, de bandera tanzana, a unos 1000 kilómetros de las Canarias, archipiélago situado frente a las costas del noroeste de África, precisó en un comunicado.
"Una vez a bordo se localizó y detuvo a los nueve miembros de la tripulación", agregó la policía, según la cual se encontraron 6,5 toneladas de cocaína en las "bodegas" del barco, que había zarpado de Panamá con destino al puerto de Vigo, en el noroeste de España.
España es considerada por los especialistas en la lucha contra el narcotráfico como una de las principales puertas de entrada de la cocaína en Europa, debido a sus vínculos con América Latina, donde se produce la droga, pero también por su situación geográfica.
