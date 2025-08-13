Incautadas tres toneladas de cocaína en un barco al oeste de las islas Canarias

Las autoridades españolas anunciaron este miércoles la incautación de tres toneladas de cocaína en una embarcación al oeste del archipiélago atlántico de las Canarias, y la detención de sus cinco tripulantes, un venezolano y cuatro bangladesíes.

"La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado una embarcación tipo remolcador de nombre 'Sky White', que transportaba en su interior unos 3000 kilos de cocaína", informaron estos organismos en un comunicado.

Desde hace un año, las autoridades sospechaban que esta embarcación, que usaba como base el puerto de Dajla, en el Sahara Occidental, cerca de las islas Canarias, se dedicaba al trasiego de estupefacientes "a gran escala", añadieron.

Desde Dajla, el 'Sky White', de bandera camerunesa, "realizaba varios trayectos al año cruzando el Atlántico para regresar con importantes cantidades de cocaína que tenían como destino final el continente europeo", añadieron.

La operación contó con la colaboración internacional de las fuerzas de seguridad de Marruecos, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, precisaron.

El abordaje al barco tuvo lugar "en aguas internacionales" con apoyo militar, añadieron.

La nave presentaba "un estado deplorable para la navegación", que suponía un peligro para la propia tripulación, "cuatro individuos originarios de Bangladés y uno de Venezuela", que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La embarcación fue remolcada a la isla de Tenerife, donde se descargó la droga.