Incautados 14.000 litros de gasolina al abortar tres intentos de "petaqueo" a narcolanchas en la costa

CÁDIZ, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Cádiz han incautado cuatro embarcaciones de alta velocidad y 481 garrafas con más de 14.000 litros de combustible destinado a abastecer a narcolanchas al abortar tres intentos de "petaqueo" en las costas de Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María y el caño Sancti Petri en Chiclana de la Frontera. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 2 de diciembre, aunque Vigilancia Aduanera lo ha dado a conocer este martes en una nota. En el dispositivo han intervenido medios de Vigilancia Aduanera por mar y varias patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil por tierra, donde se interceptó un camión que contenía en su interior dos embarcaciones, un motor y 127 garrafas de gasolina, elementos frecuentemente utilizados para ejercer la actividad ilícita del narcotráfico. Del mismo modo, durante el dispositivo conjunto se detectó por parte de los agentes del SIVE de la Guardia Civil varias embarcaciones navegando que contenían petacas de gasolina. En este caso, el Servicio de Vigilancia Aduanera logró interceptar dos embarcaciones de alta velocidad y 354 garrafas de gasolina. Además, durante el operativo los bomberos extinguieron el incendio de una embarcación recreativa en El Puerto, que se está investigando si se encontraba cargada de gasolina.