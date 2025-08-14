Incautan 1,3 toneladas de cocaína en Francia en un camión que venía de España

La gendarmería francesa incautó el domingo 1,3 toneladas de cocaína cerca de Burdeos en un camión que venía de España, anunció el jueves la fiscalía.

La incautación tuvo lugar en la autopista A63 a la altura de la localidad de Cestas. El conductor, un español de 36 años, fue llevado ante un juez y la fiscalía solicitó su ingreso en prisión.

Los delitos de importación de drogas en banda organizada y participación en una asociación de delincuentes se castigan con hasta 10 años de prisión.

El camión transportaba decenas de sacos ocultos en cajas de madera que contenían un total de 1345 kilos de cocaína. La operación fue coordinada con la Guardia Civil española.

El valor de mercado de la droga para reventa al por mayor está estimado entre 30 millones y 40 millones de euros (entre US$34 millones y US$46 millones), indicó a AFP Christelle Tarrolle, jefa de la unidad de investigación de la gendarmería.

"Esta nueva incautación confirma la tendencia ya constatada del importante desarrollo de una ruta de importación de cocaína en Europa desde el sur de España y Portugal", dijo por su parte el fiscal de Burdeos, Renaud Gaudeul, en un comunicado.

En 2024, las incautaciones de cocaína en Francia alcanzaron 53,5 toneladas (+130% respecto a 2023), un nivel récord, según una nota de la oficina francesa antidrogas consultada por AFP.