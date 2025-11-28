Incautan 1,5 toneladas de cocaína en República Dominicana en operación conjunta con EE. UU.

Autoridades de República Dominicana incautaron 1,5 toneladas de cocaína y arrestaron a tres hombres durante una operación conjunta con fuerzas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe, informó el viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana.

Santo Domingo autorizó a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea. Venezuela señala que las maniobras estadounidenses enmascaran un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse del petróleo y recursos naturales.

El origen de la embarcación no está claro, pero fuentes dominicanas consultadas por AFP indicaron que salió de Sudamérica. "Es muy difícil para nosotros determinar de qué lado salió, pero es de Sudamérica".

La incautación se produjo tras más de 12 horas de persecución de una embarcación "a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, municipio de Baní", a unos 65 kilómetros de la capital Santo Domingo.

En el navío transportaban "1.497 paquetes presumiblemente cocaína", con un peso de más de 1,5 toneladas, añadió la dirección antidrogas dominicana.

Durante la operación fueron arrestados tres hombres, dos dominicanos y un colombiano, detalló la DNCD. Se trata del mayor cargamento interceptado en 2025.

Estados Unidos lanzó en agosto su operación en el Caribe, poco después de acusar a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, que fue calificado el lunes como una organización terrorista.

República Dominicana comenzó a colaborar poco después con Washington y anunció varias incautaciones de drogas.

Desde septiembre, Estados Unidos ha atacado a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes. Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques que Caracas considera "ejecuciones extrajudiciales". Hasta ahora suman unos 83 muertos.

Washington también ha realizado ejercicios militares en Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela.

str-mbj/pgf/dga