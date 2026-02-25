Incautan en Colombia explosivos del ELN con potencial de "acciones terroristas" en elecciones

Las autoridades de Colombia allanaron el miércoles un depósito de la guerrilla ELN en Bogotá destinado a fabricar explosivos con potencial para generar "acciones terroristas" en las elecciones de este año, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció esta semana un cese al fuego unilateral para las parlamentarias y presidenciales, marcadas por la presión violenta de los grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del senador y aspirante presidencial derechista Miguel Uribe, entre otras agresiones contra políticos.

Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo y las presidenciales, el 31 de mayo.

"Estos artefactos podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral", dijo el miércoles el ministro en la red social X, en una publicación en la que incluyó fotografías de morteros y municiones incautadas.

Las autoridades capturaron a dos personas durante el allanamiento en el sur de Bogotá, en el que participaron grupos de élite que rompieron la puerta metálica de una casa donde se encontraba el depósito.

El operativo fue realizado por el ejército y la policía, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, agregó el ministro, que señala un "plan" del ELN para atentar contra las elecciones.

El depósito tenía capacidad para fabricar cerca de 70 artefactos explosivos improvisados, dijo Sánchez.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el ente estatal que vela por los derechos humanos en Colombia, el ELN es una "fuente de amenaza" contra las elecciones, especialmente en zonas rurales con escasa presencia del Estado.

Durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos, según la Defensoría.

Casi un tercio del territorio de Colombia se encuentra bajo riesgo de violencia para estas elecciones, asegura la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización civil colombiana.

"No permitiremos que los criminales intimiden la democracia ni que el miedo silencie el voto", sentenció Sánchez.