Incautan joyas y antigüedades valoradas en US$30 millones en el Gran Bazar de Estambul

ESTAMBUL (AP) — La policía en Estambul confiscó joyas y antigüedades valoradas en unos US$30 millones en comercios en el histórico Gran Bazar de la ciudad durante una investigación sobre el contrabando de diamantes, reportó la prensa turca el miércoles.

La operación comenzó tras la detención de 10 sospechosos de contrabando de gemas en Turquía, según la televisora CNN Turk y otros medios.

Bajo las órdenes de la fiscalía de Estambul, la policía allanó 23 negocios en el mercado cubierto del siglo XV y arrestó a otras 40 personas.

La policía requisó unas 135 piezas de joyería, 1132 lingotes de metales preciosos y 267 objetos históricos con un valor de 1250 millones de liras turcas (US$30,5 millones), de acuerdo con los reportes. También incautaron armas de fuego y material digital.

El Gran Bazar es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo y alberga miles de pequeñas tiendas. Fue fundado por el sultán Mehmet II poco después de conquistar la ciudad al Imperio Bizantino.

Descrito habitualmente por los guías turísticos como el primer centro comercial del mundo, el Gran Bazar no es ajeno a la vigilancia de las fuerzas del orden. En abril, los investigadores registraron una empresa que comerciaba con divisas y metales preciosos por acusaciones de lavado de dinero.

