Incendio afecta instalaciones de mina chilena de cobre Lomas Bayas de Glencore

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - Un incendio afectaba el martes instalaciones de la mina chilena de cobre Lomas Bayas de Glencore en el norte del país, sin provocar lesionados, dijo la empresa.

La minera explicó que el siniestro inició en el patio de residuos de la operación generando una columna de humo visible desde sectores aledaños.

"No se reportan personas lesionadas y los trabajadores cercanos al área afectada fueron evacuados oportunamente a lugares seguros", informó.

Lomas Bayas produjo 74.400 toneladas de cobre en 2024.

La unidad de Glencore destacó que las brigadas trabajaban para combatir el incendio y agregó que estaba en coordinación con las autoridades "para reforzar las acciones necesarias que permitan mitigar riesgos para las personas y la operación".

Señaló que adelantó la salida del personal debido al incidente. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)