Incendio cerca de la estación central de Glasgow causa trastornos en el servicio ferroviario

9 mar (Reuters) - Un incendio en un edificio cercano a la estación central de Glasgow, en Gran Bretaña, ha provocado importantes trastornos en el servicio ferroviario.

Se han cancelado decenas de servicios ferroviarios y National Rail ha anunciado que la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

National Rail ha declarado en una publicación en X que se esperan importantes trastornos hasta el final del día lunes.

La BBC informó anteriormente de que un incendio en una tienda de cigarrillos electrónicos cercana a la estación provocó el derrumbe parcial del edificio.

"Recibimos la primera alerta a las 15:46 (15:46 GMT) del domingo 8 de marzo, con informes de un incendio que afectaba a la planta baja de un edificio comercial de cuatro plantas", ha declarado el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia.

"Estoy profundamente preocupado por el incendio cerca de la estación central de Glasgow esta noche y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo", declaró el primer ministro de Escocia, John Swinney. (Reportaje de Gnaneshwar Rajan en Bangalore; edición de Jacqueline Wong, Editado en español por Juana Casas)