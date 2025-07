Incendio de Ibi se ha originado en la comunidad religiosa Cenáculo e investigan las causas

ALICANTE, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El incendio forestal de Ibi (Alicante) se ha originado en la comunidad religiosa Cenáculo y el Seprona de la Guardia Civil está investigando las causas del fuego, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El fuego se ha iniciado este viernes, pasadas las 13 horas en el Paraje San Pascual de Ibi y, con el paso de las horas, se ha propagado hasta afectar al Parque Natural de la Font Roja, en Alcoi. La delegada del Gobierno, en declaraciones a los medios de comunicación pasadas las 20 horas, ha detallado que el incendio se ha originado en la residencia de la comunidad religiosa Cenáculo, pero ha agregado que todavía están investigando las causas. Bernabé ha explicado que los alcaldes de Ibi, Sergio Carrasco, y Alcoi, Toni Francés, han enviado bandos a la ciudadanía para pedir a la población que se abstenga de salir a los caminos a pasear y "tampoco es conveniente que cojan los vehículos para ir por los caminos y por las sendas que puedan llevar a la zona del perímetro del incendio", ya que están trabajando los efectivos de emergencia. La delegada ha explicado que el Gobierno, a requerimiento de la Generalitat, ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 60 efectivos trabajando en línea y 30 medios activos, "especialmente en el flanco derecho del incendio, que es la zona que iría hacia Alcoi". También han desplazado medios aéreos del Miteco y UME, que van a "aguantar hasta que puedan en vuelo, hasta poco más tarde de las 21 horas", ya que en este momento el viento "juega a favor porque no está activo". Asimismo, ha apuntado que han desplegado a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, en "coordinación absoluta" con la Generalitat Valenciana, y ha destacado que tienen otra sección de la UME "a disposición por si fuera necesario". Por su parte, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha precisado que, hasta el momento, el fuego afecta a aproximadamente 250 hectáreas, en principio todas de paraje natural, y alrededor de 25 personas han sido desalojadas de 15 diseminados, así como trabajadores del Observatorio de la Font Roja, pero ha agregado que, en principio, no son necesarias más evacuaciones. El conseller ha alertado que, a lo largo de la noche, es posible que se produzca una inversión térmica, lo que provocaría que se acumule humo y pueda afectar a las viviendas de los municipios. Por ello, ha aconsejado a la ciudadanía de Ibi y Alcoi que cierren puertas y ventanas, no pasen mucho tiempo al aire libre y tomen las medidas de autoprotección necesarias. Igualmente, ha recalcado que la Guardia Civil y Policía Local han cortado accesos al perímetro del incendio y ha insistido en pedir a la ciudadanía que respete las indicaciones. Actualmente, trabajan “más de 200 efectivos”, entre quienes trabajan en la propia extinción del fuego, con bomberos del Consorcio Provincial, Bombers Forestals de la Generalitat, brigadas de la Diputación de Valencia y la UME, así como los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de Bernabé y Valderrama, al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio también se han desplazado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, entre otros.