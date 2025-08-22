Incendio de Jarilla (Cáceres) está estabilizado y los evacuados regresarán este viernes a sus casas
El incendio de Jarilla (Cáceres) está estabilizado y los evacuados regresarán este viernes a sus...
- 1 minuto de lectura'
LA GRANJA (Cáceres), 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, está estabilizado y los evacuados regresarán a lo largo de este viernes, día 22, a sus casas.
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha informado de las medidas adoptadas en la reunión del Cecopi de este viernes y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los trabajos durante este pasado jueves y esta noche hayan "dado sus resultados".
Entre las medidas adoptadas se encuentra el paso de situación operativa 2 del Plan Infocaex en toda la comunidad autónoma de Extremadura a situación operativa 2 solo para el incendio de Jarilla hasta las 18,00 horas y, a partir de esa hora, se pasará de manera automática a situación operativa 1.
De igual modo, a partir de las 17,00 los vecinos de las viviendas de la zona periurbana de Hervás regresarán a sus casas y, en este momento, también vuelven a sus hogares los de las casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo.
También a partir de las 21,00 horas se abre al tráfico el Puerto de Honduras y la carretera del Iryda, ha detallado el consejero extremeño, que ha apuntado que a partir de la situación operativa 1 de las 18,00 horas se pasará a cero también "en las próximas horas" en el caso de que no se produjeran circunstancias que modifiquen la "buena evolución del incendio".
((Habrá ampliación))
Otras noticias de Incendio
- 1
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 2
Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber
- 3
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 4
¿Conviene cambiar el huso horario? Esta es la opinión de los especialistas