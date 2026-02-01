Incendio en bar alpino suizo cobra su víctima 41: un suizo de 18 años

ZÚRICH (AP) — Un ciudadano suizo de 18 años falleció en un hospital de Zúrich debido a las heridas sufridas en un incendio ocurrido en un bar de los Alpes suizos, elevando el número de muertos a 41 un mes después de la tragedia

El adolescente murió el sábado, según el fiscal público suizo, que el domingo indicó en un comunicado que no proporcionará más información sobre la indagación en curso

Los investigadores han señalado que creen que las bengalas chispeantes sobre las botellas de champán provocaron el incendio cuando se acercaron demasiado al techo en el abarrotado bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, menos de dos horas después de la medianoche del 1 de enero

Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si las bengalas estaban permitidas para su uso en el bar. No se habían realizado inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019

Los fiscales suizos han abierto una pesquisa penal contra los propietarios —la pareja francesa Jacques y Jessica Moretti— bajo sospecha de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes y causar un incendio por negligencia. La corte de medidas coercitivas en la región suroeste de Valais ordenó el 12 de enero tres meses de detención preventiva para Jacques Moretti, pero el 23 de enero ordenó su liberación bajo fianza

Con pistas de esquí de gran altitud que se elevan alrededor de 3.000 metros (casi 9.850 pies) en el corazón de la región de Valais, Crans-Montana es un destino importante para las competiciones internacionales de esquí alpino. ___

