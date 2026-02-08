Incendio en el memorial de las víctimas de Crans-Montana

El memorial dedicado a las víctimas del incendio de Crans-Montana, que causó más de 40 muertos la noche de Año Nuevo en esta estación de esquí suiza, se incendió este domingo, anunció la policía local.

Situado cerca del lugar de la tragedia, este espacio improvisado, cubierto de flores, velas y mensajes de condolencias, se vio afectado por un fuego a las 06:00 (5:00 GMT), indicó la policía regional en un comunicado.

"Los bomberos pudieron controlar rápidamente" el incendio, añadió la policía del cantón de Valais en la red social X.

Las autoridades informaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

El memorial se encontraba inicialmente justo frente al bar incendiado pero luego fue trasladado a escasa distancia.

Las imágenes difundidas el domingo por la cadena pública suiza RTS mostraban ennegrecida la parte superior de la lona blanca en forma de iglú, que protege el memorial del mal tiempo.

El incendio, declarado en las primeras horas del 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, causó 41 muertos y 115 heridos, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos.

La fiscalía encargada del caso señaló como causa del fuego unas bengalas que prendieron el techo del sótano del establecimiento.