Incendio en el suroeste de Japón causa daños en 170 casas y obliga a evacuaciones

TOKIO (AP) — Cuadrillas de bomberos y helicópteros del ejército combatían el miércoles un incendio que arrasó con un vecindario en el suroeste de Japón, causó un muerto y un herido y obligó a desalojar a más de 170 personas.

Un hombre de unos 70 años fue reportado como desaparecido; los bomberos encontraron más tarde un cuerpo —que posiblemente pertenecía al desaparecido— y una mujer de unos 50 años sufrió heridas leves, informó el equipo de respuesta a desastres de la prefectura de Oita.

Al menos 170 hogares sufrieron daños o quedaron destruidos, agregó.

Decenas de camiones de bomberos y más de 200 efectivos participaban en las labores de extinción del fuego, que tras casi 20 horas activo, no estaba aún completamente controlado. La Fuerza Terrestre de Autodefensa contribuyó al operativo con dos helicópteros UH1 militares.

El incendio comenzó el martes por la noche en medio de fuertes vientos cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita, en la isla principal del sur del país, Kyushu. Las llamas alcanzaron un bosque y arrasaron aproximadamente 4,9 hectáreas (12 acres), informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Las autoridades están investigando la causa del incendio y su propagación, apuntó la agencia.

Las imágenes emitidas en la televisión japonesa mostraban humo saliendo de terrenos con casas destruidas y dañadas, aunque las llamas ya no eran visibles a mediodía. La prefectura de Oita reportó que alrededor de 260 hogares seguían sin electricidad el miércoles por la tarde.

Una residente contó a la agencia noticiosa Kyodo que huyó rápidamente sin poder llevarse muchas de sus pertenencias porque el fuego "se propagó en un abrir y cerrar de ojos".

En una publicación en X, la primera ministra, Sanae Takaichi, mostró su solidaridad con los afectados y se comprometió a “proporcionar el máximo apoyo”.

