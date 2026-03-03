Incendio en la embajada de EE. UU. en Riad tras un ataque con drones

Un incendio se declaró la madrugada de este martes en la embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudita tras un ataque con dos drones, informó el Ministerio de Defensa saudí.

"La embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio", aseguró un portavoz del ministerio.

Varios testigos relataron a la AFP que habían visto humo sobre el edificio.

Una fuente cercana al ejército saudí dijo a la AFP, bajo condición de anonimato para poder abordar este tema delicado, que su defensa aérea interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el barrio diplomático de Riad.

La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".

Desde el sábado, cuando comenzó la operación militar estadounidense-israelí contra Irán, se han interceptado misiles iraníes dirigidos contra el aeropuerto internacional de Riad y una base aérea que alberga a militares de Estados Unidos.