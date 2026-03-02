Incendio en mayor refinería ecuatoriana está controlado: Petroecuador

QUITO 1 mar (Reuters) - La mayor ‌refinería de ‌Ecuador, con ⁠una capacidad de 110.000 barriles ​por ⁠día (bpd) de procesamiento, ⁠suspendió temporalmente sus operaciones ​debido a un incendio ‌en las bombas ​de carga ​de una de sus unidades y que ya fue controlado, dijo el domingo la ​petrolera estatal Petroecuador.

El fuego se ⁠produjo en las bombas de ‌carga de la Unidad SEVIA, que procesa fondos de vacío para reducir su viscosidad y producir fuel ‌oil, agregó la petrolera ecuatoriana en ⁠un comunicado.

"Las llamas observadas ‌en videos ⁠difundidos en ⁠redes sociales corresponden a la combustión del material derramado y no representan riesgo de propagación", ‌agregó ​Petroecuador, que no detalló las causas del incendio, el segundo de ‌este año. (Reporte Alexandra Valencia)