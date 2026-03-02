Incendio en mayor refinería ecuatoriana está controlado: Petroecuador
QUITO 1 mar (Reuters) - La mayor refinería de Ecuador, con una capacidad de 110.000 barriles por día (bpd) de procesamiento, suspendió temporalmente sus operaciones debido a un incendio en las bombas de carga de una de sus unidades y que ya fue controlado, dijo el domingo la petrolera estatal Petroecuador.
El fuego se produjo en las bombas de carga de la Unidad SEVIA, que procesa fondos de vacío para reducir su viscosidad y producir fuel oil, agregó la petrolera ecuatoriana en un comunicado.
"Las llamas observadas en videos difundidos en redes sociales corresponden a la combustión del material derramado y no representan riesgo de propagación", agregó Petroecuador, que no detalló las causas del incendio, el segundo de este año. (Reporte Alexandra Valencia)