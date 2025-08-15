Incendio en Nueva York moviliza a 100 bomberos

El siniestro, producido en la azotea de un edificio residencial de siete plantas, generó una densa columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de Manhattan.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) notificó que la emergencia comenzó poco después de las 10:00 horas. El incidente ocurrió en la calle 95, entre las avenidas Segunda y Primera, una zona con alta densidad habitacional. Tras el reporte inicial de fuego en el techo, los servicios de emergencia se presentaron en cuestión de minutos y acordonaron el área.

Según CBS News, el humo se expandió con rapidez por el entorno, mientras los bomberos accedieron directamente a la azotea del edificio afectado para combatir las llamas. Hasta el momento del reporte no se informó sobre personas heridas ni sobre evacuaciones de emergencia realizadas en el inmueble o en las propiedades aledañas. (ANSA).