Incendio en Oregón destruye cuatro casas y amenaza miles más; se salvan los viñedos de California

Diez estructuras, incluidas cuatro viviendas, quedaron destruidas por un incendio forestal que arrasa el centro de Oregon, donde miles de residentes permanecían bajo órdenes de evacuación el lunes, mientras que un incendio en la región vinícola del norte de California hasta ahora ha perdonado a algunos de los viñedos más famosos del estado.

Las autoridades dijeron que los bomberos de Oregon, trabajando en un terreno accidentado en medio de un clima seco y caluroso, salvaron cientos de estructuras del incendio Flat Fire de 88 kilómetros cuadrados que abarca los condados de Deschutes y Jefferson. Estaba contenido en un 15%.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de hogares y propiedades personales y extendemos nuestra simpatía a los afectados”, dijo en un comunicado el jefe de policía del condado Deschutes, Ty Rupert.

Las llamas aún amenazaban a casi 4000 hogares, dijo el lunes el portavoz de bomberos Gert Zoutendijk. Informó que las cuadrillas estaban aprovechando las temperaturas ligeramente más frescas que bajaron a 31 °C, e incluso algo de lluvia dispersa.

“Un poco de lluvia hace algo de bien en este momento, pero más tarde, si sale el sol, no tarda mucho en secar todo de nuevo”, dijo Zoutendijk.

Un aviso de calor estaba vigente hasta el miércoles, y los pronosticadores advirtieron que las posibles tormentas eléctricas podrían crear vientos erráticos que desafiarían a los bomberos.

Llamas en la región vinícola de California

Mientras tanto, el incendio Pickett en el norte de California ha carbonizado alrededor de 26 kilómetros cuadrados del remoto condado Napa, conocido por sus cientos de bodegas vinícolas. Estaba contenido en un 13% el lunes.

Las llamas perdonaron la casa y los viñedos adyacentes de Jayson Woodbridge de Hundred Acre wines, pero dijo que se alarmó el jueves cuando el fuego estalló y corrió por las laderas cercanas.

Él y su hijo agarraron mangueras y comenzaron inútilmente a rociar las empinadas laderas. “El agua se evaporaba tan rápido como la estábamos rociando allí”, recordó Woodbridge el lunes. “Era solo un embudo caliente de aire. El fuego estaba envolviendo todo”.

Poco después, llegaron cuadrillas con bulldozers y apoyo aéreo para proteger la propiedad. Los helicópteros que arrojan agua continuaron sus vuelos el lunes, manteniendo las llamas contenidas en cañones remotos a unos 130 kilómetros al norte de San Francisco.

Con aproximadamente un mes antes de la cosecha, Woodbridge dijo que sus uvas no se dañarán debido a la “pura suerte” de la dirección del viento.

“El humo no afectará la fruta porque el viento viene del oeste, afortunadamente”, señaló Woodbridge.

Ese no fue el caso en 2020 cuando el humo tóxico del incendio Glass Fire hizo que Woodbridge y otras bodegas desecharan gran parte de la cosecha de ese año.

No ha habido informes de daños a ningún viñedo por el incendio Pickett, dijo Michelle Novi de Napa Valley Vintners, una asociación comercial sin fines de lucro.

Se han puesto en marcha recursos de extinción de incendios para proteger las bodegas, especialmente a medida que los vientos aumentan más tarde en el día, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

"Con el clima de las últimas 48 horas, estamos viendo altas temperaturas, baja humedad combinada con un aumento del viento en la tarde, lo que estaba dando a nuestras tropas un trabajo adicional en el lado este de este incidente", dijo el portavoz de Cal Fire, Curtis Rhodes, a The Associated Press el lunes.

Un bombero muere en Montana

En el suroeste de Montana, un bombero murió el domingo por la tarde después de sufrir una emergencia cardíaca mientras combatía el incendio Bivens Creek.

El bombero, cuyo nombre no se ha dado a conocer, estaba entre los más de 700 elementos que estaban trabajando en el incendio causado por un rayo en las montañas Tobacco Root, a unos 24 kilómetros (15 millas) al norte de Virginia City, Montana.

El incendio Bivens Creek ha quemado unos 9 kilómetros cuadrados (3,5 millas cuadradas) desde el 13 de agosto en un área remota con denso bosque y numerosos árboles muertos.

La ola de calor complica los esfuerzos

Los residentes del oeste de Estados Unidos han estado sufriendo una ola de calor que hospitalizó a algunas personas, con temperaturas alcanzando niveles peligrosos durante todo el fin de semana en Washington, Oregon, el sur de California, Nevada y Arizona.

Después de un fin de semana de temperaturas superiores a 38 °C, las autoridades del condado Multnomah, Oregon, dijeron que estaban investigando la muerte de un hombre de 56 años como posiblemente relacionada con el calor.

El área del incendio en Oregon está en un clima de desierto alto, donde pastos secos y árboles de enebro están ardiendo y el fuego está corriendo a través de áreas de cañones secos como yesca donde es difícil crear líneas de contención, dijo el portavoz del sheriff del condado Deschutes, Jason Carr.

En el centro de California, el mayor incendio del estado este año, el Gifford, estaba contenido en un 95% el lunes después de carbonizar casi 534 kilómetros cuadrados de matorrales secos en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara desde que estalló el 1 de agosto.

La causa está bajo investigación.

Aunque es difícil vincular directamente un solo incendio o evento meteorológico directamente al cambio climático, los científicos dicen que el calentamiento causado por el hombre al quemar combustibles fósiles como el carbón y el gas está causando olas de calor y sequías más intensas, lo que a su vez prepara el escenario para incendios forestales más destructivos.

Webber informó desde Chicago, Walker desde Nueva York y Christopher Weber desde Los Ángeles.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.