Incendio en tienda en noroeste de México deja 23 muertos y 11 heridos

CIUDAD DE MÉXICO, 1 nov (Reuters) - Al menos 23 personas murieron y 11 resultaron heridas, tras un incendio que se registró el sábado en una tienda de descuentos en la ciudad de Hermosillo, en el noroeste de México, informó el Gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo.

El funcionario precisó que los heridos fueron atendidos en diferentes hospitales de la ciudad, al tiempo que ordenó una investigación para esclarecer las causas del accidente.

"Lamentablemente entre las víctimas se encuentran menores de edad", agregó Durazo en un mensaje en vídeo difundido por las redes sociales.

La mayoría de las víctimas aparentemente murieron a causa de la inhalación de gases tóxicos, informó el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, citando información del servicio médico forense del estado.

"Tenemos familias que están viniendo a buscar 14 familiares que presuntamente los tenemos en calidad de desconocidos", dijo. "No tenemos indicios que nos hagan presumir que el incendio fue de naturaleza intencional".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lamentó la tragedia.

"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas", escribió la mandataria en su cuenta de X. "Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos".

Por su parte, la Cruz Roja de Sonora informó que desplegó a 40 personas y 10 ambulancias para trasladar los heridos.

Informes de medios atribuían inicialmente la conflagración a una falla eléctrica.

Pero el jefe de bomberos de la ciudad declaró en una breve entrevista difundida en redes sociales que aún no se podía determinar la causa del incendio.

Este fin de semana se celebra el Día de Muertos en México, una festividad popular en la que las familias honran y recuerdan a sus seres queridos fallecidos. (Reporte de Brendan O'Boyle y Nelson Bocanegra, reporte adicional de Lizbeth Diaz)