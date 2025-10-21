Incendio en una refinería de Mol en Hungría es controlado y no deja heridos

BUDAPEST, 21 oct (Reuters) - Un incendio en la principal refinería del Danubio de la compañía húngara de petróleo y gas MOL al sur de Budapest ha sido controlado, y los bomberos seguían trabajando en el lugar, dijo la empresa en un comunicado el martes por la mañana.

El incendio se declaró a última hora del lunes en una unidad de procesamiento de materia prima, informó la agencia estatal de noticias MTI. No estaba claro de inmediato si el incendio había afectado a la producción de la refinería.

"El lunes por la noche se declaró un incendio en la unidad AV3 de la refinería del Danubio. Los bomberos han contenido las llamas y siguen trabajando en el lugar. No hubo heridos y se está investigando la causa exacta del incidente", dijo MOL en un comunicado enviado por correo electrónico.

La refinería del Danubio, principal planta de la empresa en la ciudad de Szaszhalombatta, empezó a funcionar en 1965 y puede procesar anualmente 8,1 millones de toneladas de crudo, según el sitio web oficial de MOL.

Tanto la refinería del Danubio como la otra refinería de MOL en Eslovaquia se abastecen en gran parte de crudo ruso a través del ramal sur del oleoducto de Druzhba. (Información de Krisztina Than y Anita Komuves; edición de Jamie Freed y Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)