Incendio forestal amenaza decenas de casas en Arizona

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los equipos de emergencia lograron excavar una línea de contención alrededor de un incendio en Scottsdale, Arizona, el miércoles que provocó desalojos y quemó sin control unos 10 kilómetros cuadrados (3,9 millas cuadradas) de terreno, informaron las autoridades.

Las autoridades de incendios informaron que unas 1.100 personas permanecerán lejos de sus viviendas hasta que se determine que la línea de contención soportará las condiciones de viento que se prevén.

El incendio, apodado Diamante de Fuego, inició alrededor de las 5:15 de la tarde y creció rápidamente, alimentado por pasto y maleza. Estaba cerca del Parque Regional Montaña McDowell.

La portavoz del Departamento Forestal y de Manejo de Incendios de Arizona, Tiffany Davila, dijo que la causa del incendio está bajo investigación.

“Tuvimos mucho éxito de la noche a la mañana. Tenemos una línea alrededor de todo el incendio y la gente está comenzando a limpiar”, dijo Davila en una conferencia de prensa. “Pero aún podemos ver brotes”.

La funcionaria señaló que el fuego se considera “contenido al cero por ciento” hasta que la línea de contención se mantenga “y soporte el viento”.

“Es posible que la gente no vea humo en este momento, pero eso no significa que el fuego se haya extinguido”, dijo.

Carlos Aguirre vive en una comunidad en el norte de Scottsdale y dijo que su esposa lo telefoneó para avisarle de que su comunidad estaba siendo evacuada.

“Ella se fue y no se llevó al perro, y estamos un poco nerviosos”, agregó.

Brendan Birdoes dijo que está construyendo una casa en el área que estaba siendo evacuada. “Un amigo nos dijo lo que estaba pasando”, dijo Birdoes. “Él andaba por aquí en su bicicleta de montaña y salimos a ver qué estaba pasando”.

No se quemaron casas y no se reportaron heridos. No hubo información inmediata sobre lo que provocó el incendio.

El capitán de bomberos de Scottsdale, David Folio, dijo en una conferencia de prensa que el incendio comenzó ahí, pero que desde entonces se ha trasladado a tierras estatales y del condado hacia el este y que el Departamento Forestal y de Manejo de Incendios de Arizona ya está a cargo.

Las autoridades no han podido evaluar los daños, dijo la portavoz del departamento forestal, Davila.

AP