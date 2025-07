Incendio forestal de Valdecaballeros, que ha arrasado unas 2500 hectáreas, evoluciona favorablemente

VALDECABALLEROS (BADAJOZ), 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El incendio forestal declarado en el término municipal de la localidad pacense de Valdecaballeros, el cual ha arrasado unas 2500 hectáreas de superficie, evoluciona favorablemente tras una noche de intensos trabajos en la zona. No obstante, en las próximas horas no se descarta que el viento vuelva a complicar la situación, según ha advertido en nota de prensa este domingo la Junta de Extremadura. Cabe señalar que ha sido activada sobre las 21,45 horas de este pasado sábado la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) debido a que el fuego implicaba una situación de riesgo para personas, bienes y medio ambiente. Esta misma noche del sábado al domingo, el incendio ha obligado a desalojar a unas 300 personas que se encontraban en el poblado de Cíjara, celebrando las fiestas locales, así como a otras 140 personas que se encontraban en un camping. La población que ha sido evacuada se encuentra en los albergues establecidos en la localidad de Valdecaballeros, según ha informado el jefe de Sala 112, Juan Carlos González Rojo. REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL INFOCAEX El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha presidido a las 2,00 horas de la madrugada la reunión del Comité de Dirección del Infocaex, desde el Puesto de Mando Avanzado desplazado a la zona del incendio. En dicha reunión, en la cual también ha estado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, se ha informado del avance en la consolidación del perímetro habiendo parado la cabeza del incendio. Así, durante la noche se ha trabajado los flancos con maquinaria y fuego técnico, habiéndose movilizado a 13 unidades de bomberos forestales, cuatro equipos de maquinaria pesada, tres agentes del medio natural, cinco técnicos de extinción, efectivos del Miteco y bomberos de la Diputación de Badajoz. Del mismo modo, han sido desplegados efectivos de la Guardia Civil y Cruz Roja, técnicos de Protección Civil y Emergencias, psicólogos y trabajadores sociales, además de la colaboración de los ayuntamientos de Alía, Valdecaballeros y Castilblanco. A primera hora de la mañana de este domingo se han incorporado a las labores de extinción del incendio cuatro unidades de bomberos forestales, tres equipos de maquinaria, tres agentes del medio natural, tres técnicos, tres helicópteros ligeros, dos anfibios y un helicóptero de coordinación. Además, los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente. La situación operativa 1 del Plan INFOCAEX se activa en aquellos incendios en los que, pese a que pueden ser controlados con los medios de extinción previstos en el Plan, se prevé, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

