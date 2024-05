Incendio forestal se acerca a ciudad petrolera de canadá y obliga a evacuar a 6.000 personas

(.)

Por David Ljunggren y Nia Williams

14 mayo (Reuters) - Un gran incendio forestal se está acercando lentamente a la principal ciudad canadiense de arenas bituminosas de Fort McMurray y se ha ordenado a unas 6.000 personas en cuatro suburbios que evacuen, dijeron el martes funcionarios locales.

El incendio, alimentado por la sequía y los fuertes vientos, amenaza la ciudad de la provincia occidental de Alberta desde la semana pasada. Ahora se encuentra a unos 13 kilómetros al suroeste.

El oficial de información sobre incendios forestales de Alberta, Josee St-Onge, dijo que el incendio creció significativamente el martes y notó que los vientos del suroeste soplaban hasta 40 kilómetros por hora.

"Desafortunadamente, estos vientos no son favorables para nosotros y el fuego seguirá avanzando hacia la ciudad hasta que veamos un cambio de viento", dijo en una conferencia de prensa en línea.

"Estamos viendo un comportamiento extremo del fuego. Se están desarrollando columnas de humo y los cielos están cubiertos de humo... los bomberos han sido retirados de la línea de fuego por razones de seguridad", sostuvo.

El incendio ha aumentado de tamaño y ahora supera las 10.000 hectáreas, dijeron las autoridades.

En un comunicado, la autoridad local dijo que los residentes de los suburbios de Abasand, Beacon Hill, Prairie Creek y Grayling tuvieron que salir de la zona antes de las 4 pm hora local (2200 GMT).

En 2016, un gran incendio forestal en Fort McMurray obligó a la evacuación de 90.000 residentes y cerró la producción de petróleo de más de un millón de barriles por día.

Las personas en otras partes de Fort McMurray que no están bajo orden de evacuación también están comenzando a dejar la ciudad, dijo la residente Elsie Knister, mientras se preparaba para salir de su vecindario el martes por la tarde.

"La gente no está esperando una orden, simplemente ya se están yendo", dijo Knister, quien también fue evacuado en 2016, en una entrevista telefónica. "Me siento derrotado. Tengo 71 años y no quiero volver a pasar por esto, es horrible".

Las autoridades dijeron que Fort McMurray está mejor preparado para combatir el incendio que en 2016. Gran parte del bosque boreal que rodea la ciudad se quemó hace ocho años, lo que significa que ahora hay menos combustible disponible para el fuego.

(Reporte de David Ljunggren y Nia Williams. Editado en español por Marion Giraldo)

