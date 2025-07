Incendio fuera de control obliga a evacuar hoteles y viviendas en la isla griega de Creta

ATENAS (AP) — Un incendio forestal de rápido avance, avivado por vientos huracanados, ardió durante la noche y la madrugada del jueves en la isla de Creta, en el sur de Grecia, lo que provocó la evacuación de más de 1500 personas de hoteles y casas.

El departamento de bomberos señaló que 230 efectivos, respaldados por diez hidroaviones cisterna, luchaban contra las llamas, que han arrasado bosques y tierras de cultivo en el área de Ierapetra, en la costa sur de la isla. Dos personas fueron evacuadas por barco durante la noche, y seis embarcaciones privadas estaban en espera en caso de que fueran necesarias más evacuaciones por mar, informó la guardia costera.

Se reportaron daños en viviendas a medida que el fuego, avivado por los fuertes vientos, destruía los bosques de las colinas.

“Es una situación muy difícil. El incendio es muy difícil de controlar. Ahora mismo no pueden contenerlo”, dijo Nektarios Papadakis, funcionario de protección civil regional, a The Associated Press durante la noche.

“Los turistas que han sido evacuados se encuentran todos bien. Han sido llevados a un pabellón de baloncesto cubierto y a hoteles en otras zonas de la isla”, agregó.

El Servicio de Bomberos y una agencia de protección civil emitieron alertas de evacuación a través de los celulares y pidieron a los residentes que no regresaran para intentar salvar sus propiedades.

A medida que las llamas alcanzaban las cumbres y se acercaban a zonas residenciales, enviaban nubes de ceniza al cielo nocturno, iluminado por los faros de los vehículos de emergencia y de los camiones cisterna que se alineaban en la carretera costera próxima a los complejos turísticos de Ferma y Achlia, en el sureste de Creta.

Varios residentes fueron atendidos por dificultades respiratorias, apuntaron las autoridades, pero no hubo reportes inmediatos de lesiones graves.

Creta es uno de los destinos más populares de Grecia tanto para turistas nacionales como extranjeros.

El riesgo de incendios forestales seguía siendo muy alto en toda la isla y en partes del sur de Grecia el jueves, según un boletín diario emitido por el Servicio de Bomberos.

Los incendios son frecuentes en el país durante sus calurosos y secos veranos, y los bomberos ya han luchado contra docenas en toda Grecia en lo que va del año.

En 2018, un incendio de grandes dimensiones arrasó la ciudad costera de Mati, al este de Atenas, atrapando a personas en sus hogares y en las carreteras cuando intentaban huir. Más de 100 personas murieron, incluyendo algunas que se ahogaron mientras trataban de alejarse de las llamas.

La periodista de The Associated Press Elena Becatoros contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.