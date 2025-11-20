Incendio provoca evacuaciones en edificio usado por la COP30

BELÉM, Brasil (AP) — Un incendio se propagó por los pabellones utilizados para las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil y provocó evacuaciones el jueves en el penúltimo día de la conferencia, pero nadie resultó herido, informaron las autoridades.

Los organizadores dijeron que el incendio estaba bajo control y no causó heridos. Los bomberos y los equipos de seguridad respondieron de inmediato y continúan monitoreando el sitio.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, dijo a los periodistas en el lugar que el incendio comenzó cerca del pabellón de China, que estaba entre varios pabellones instalados para eventos paralelos a las conversaciones climáticas.

El incendio se propagó rápidamente a los pabellones vecinos, declaró Samuel Rubin, una de las personas a cargo de un pabellón de entretenimiento y cultura. Dijo que los pabellones cercanos incluyen muchos de los pabellones de África y uno destinado a la juventud.

Rubin indicó que estaba en su pabellón con su equipo cuando vieron llamas a un par de pabellones de distancia. Señaló que la gente comenzó a agarrar extintores de incendios mientras la sala se llenaba de humo.

El incendio también fue reportado en el pabellón de salud y ciencia, indicaron Victoria Martins y Júlia Aguiar, personal técnico del evento.

Periodistas de Associated Press que cubrían el evento estuvieron entre los evacuados de un centro de medios.

La corresponsal Gabriela Sa Pessoa contribuyó desde Sao Paolo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.