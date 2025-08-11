Incendio sin control de Chandrexa arrasa ya más de 1000 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), parroquia de Requeixo, que continúa sin control tras comenzar el pasado viernes, arrasa ya más de 1000 hectáreas, el mayor en lo que va de año en Galicia. El fuego de Chandrexa ha contado con los siguientes medios: 12 helicópteros, 10 aviones, 34 motobombas, 66 brigadas, 40 agentes, seis palas, cuatro unidades técnicas de apoyo y 12 técnicos.

También en la provincia de Ourense está activo un fuego en Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, desde las 17,30 horas del domingo, que quema 120 hectáreas. Entre otros medios, participan cuatro aviones y un helicóptero.

Mientras, está estabilizado desde las 23,37 horas del domingo el incendio forestal de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, que obligó a desalojar a vecinos, si bien ya está desactivada la Situación 2 por la proximidad al núcleo de Teixeira. Calcina 400 hectáreas. La Xunta apunta a la "clara intencionalidad" por iniciarse en "entre cinco y seis puntos casi simultáneos".

El incendio en el municipio ourensano de Padrenda, parroquia homónima, sigue controlado desde la madrugada del domingo. Comenzó el viernes por la noche y quema 40 hectáreas.

FUEGO EN LAS FRAGAS DO EUME

Por su parte, está estabilizado, desde las 20,28 horas del domingo, el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afecta al parque natural de As Fragas do Eume. Quema cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.

También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22,10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.

Además, sigue controlado el fuego de A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.