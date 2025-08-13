Incendios avivados por la ola de calor continúan quemando casas y fábricas en Europa

PATRAS, Grecia/MADRID, 13 ago (Reuters) -

Los incendios avivados por la ola de calor y los fuertes vientos siguieron el miércoles en el sur de Europa, quemando casas, granjas y fábricas y obligando a evacuar a miles de residentes y turistas.

Las llamas y el humo oscuro cubrieron una fábrica de cemento incendiada por un incendio que arrasó olivares y bosques e interrumpió el tráfico ferroviario en las afueras de la ciudad griega de Patras, en el Peloponeso septentrional, al oeste de Atenas. "¿Qué parece? Parece el día del juicio final. Que Dios nos ayude y ayude a la gente de aquí", dijo Giorgos Karvanis, un voluntario que había ido de Atenas a Patras para ayudar. Las autoridades ordenaron el martes la evacuación de los habitantes de una localidad cercana a Patras, de unos 7700 habitantes, y el miércoles emitieron nuevas alertas en las que aconsejaban a los residentes de dos pueblos cercanos que abandonaran sus casas.

En las islas griegas de Quíos, al este, y Cefalonia, al oeste, ambas muy frecuentadas por turistas, las autoridades pidieron a la población que se pusiera a salvo a medida que se propagaban los incendios.

En España, un bombero voluntario murió por quemaduras graves y varias personas fueron hospitalizadas, mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertía de que casi todo el país se encontraba en riesgo extremo o muy alto de incendio. El hombre, de 35 años, intentaba crear cortafuegos cerca de la localidad de Nogarejas, en el centro de Castilla y León, cuando quedó atrapado en las llamas, según informaron las autoridades regionales. Los bomberos mojaban con mangueras las casas y almacenes en llamas en varios pueblos de Castilla y León, donde más de 5000 personas fueron evacuadas.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, calificó la situación de "complicada" y dijo que el tiempo no ayudaba. Seis incendios activos afectaban a un total de 10.000 hectáreas en la provincia gallega de Ourense.

PROBABLEMENTE PROVOCADOS

La ministra española de Medio Ambiente, Sara Aagesen, dijo a la cadena SER que, debido a su "virulencia", se sospechaba que muchos incendios en todo el país habían sido provocados intencionadamente, pero añadió que era demasiado pronto para saber cuántos.

En Albania, el ministro de Defensa, Pirro Vengu, dijo que se trataba de una "semana crítica", varios incendios de grandes proporciones por todo el país.

En la ciudad meridional de Delvina, los evacuados regresaron a sus hogares, pero las autoridades permanecían vigilantes.

Los intentos de sofocar los incendios se han visto dificultados por la ola de calor que azota gran parte del continente.

España se encontraba en su décimo día de una ola de calor que alcanzó su punto álgido el martes con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, y que la Aemet esperaba que durara hasta el lunes, en una de las más largas de las que se tiene constancia.

El papa León trasladó su audiencia semanal de la plaza de San Pedro a una sala cubierta del Vaticano "para resguardarse un poco del sol y del calor extremo", mientras el Ministerio de Sanidad italiano emitía el miércoles avisos de calor extremo para 16 ciudades, con temperaturas máximas de 39ºC en Florencia. (Información de Louiza Vradi, David Latona y Gavin Jones; redacción de Charlie Devereux; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)