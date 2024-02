Viña del mar (ap) — los vecinos de la región de valparaíso afectados por el fuego seguían trabajando el martes en la remoción de escombros, mientras comienzan los catastros oficiales para evaluar en terreno el tamaño de la catástrofe para la entrega de ayudas y de todo los lugares del mundo llegan mensajes de apoyo y solidaridad para chile.

Son 123 los fallecidos por los incendios, según la última información oficial. Se vive una jornada de segundo duelo nacional por este suceso calificado por las autoridades como el peor en número de víctimas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Más de 300 personas siguen desaparecidas, según un catastro informado por la alcaldesa de Viña del Mar, una de las ciudades más afectadas, Macarena Ripamonti.

Con condiciones climatológicas más favorables, neblina, humedad y mayor control de los focos de incendios, está previsto que el presidente Gabriel Boric se reúna el martes en la zona con Ripamonti y otras autoridades locales, como la alcaldesa de Quilpué, otra de las localidades más afectadas.

“Llegué a vivir aquí cuando tenía 8 años, aquí me crie, aquí viví mi infancia, mi juventud, mi madurez, hasta que salí, se quemó la casa de mis papás, de mis hermanas y murieron mis vecinos, la gente que me conocía de chiquitito”, relataba Gabriel Leiva, de 46 años, que colaboraba en tareas de reconstrucción a sus padres, hermanas y tíos y aquella “familia que no es de sangre que es de corazón”.

Leiva afirmaba que “aquí estamos poniéndole el hombro como chilenos de esos que caemos hasta abajo y nos volvemos a parar”, destacando la solidaridad comunitaria de que reciben los que están colaborando en tareas de reconstrucción.

“Nos hemos parado una y mil veces y esta va a ser la mil uno”, decretó.

En Santiago y otros puntos del país se organizan grandes centros de acopio donde los chilenos activan rápidamente, como en otras grandes tragedias del país, su red de solidaridad y empiezan a enviar enseres como agua, alimentos no perecederos, productos de limpieza e higiénicos, frazadas y alimentos para animales, otros de los grandes afectados por los incendios.

Muchos de los damnificados reportan su pena por haber perdido sus mascotas y en el terreno se acercan veterinarios voluntarios a ayudar a sanar a aquellos animalitos que han resultado heridos por los fuegos.

También se ofrecen atención especial para aquellas personas que sufrieron daño ocular y que se quemaron los ojos como resultado de las lluvias de pavesas o chispas volantes que se produjeron el viernes, en el punto álgido de los fuegos que consumió en apenas tres días más de 20.000 hectáreas en la zona.

El Festival de Viña del Mar canceló su gala de inauguración como señal de duelo.

Muchos de los cantantes que participarán en ese evento como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Maná mandaban mensajes de solidaridad a Chile y anunciaban donaciones.

También el cantante Daddy Yankee mandó su cariño en redes sociales y destacó la resiliencia del pueblo chileno.

Naciones Unidas destacó en un mensaje que el secretario general de la organización pudo ver de primera mano en un viaje reciente la generosidad de su pueblo, ofreció condolencias y expresó su “solidaridad” con el gobierno de Chile “en este momento difícil” y anunciaba apoyo en enseres no vinculados con alimentos y asistencia post desastre.

—-

El camarógrafo de AP, Mauricio Cuevas, colaboró en este despacho