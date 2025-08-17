Incendios en España amenazan parque Picos de Europa

Según informes de prensa del Centro de Coordinación de Operaciones Integradas (Cecopi) de la Junta de Castilla y León, la operación de evacuación abarca una amplia zona, afectando al municipio de Posada de Valderón y a todas sus pedanías, incluida la popular localidad de Caín, cuya población crece en verano debido a la afluencia turística.

Los residentes fueron reubicados en Riaño, donde se habilitaron refugios de emergencia.

La propagación de los incendios se debe a la confluencia de dos frentes de llamas que abarcan las regiones de Castilla y León y Asturias, lo que provocó el cierre de la Vía del Cares, una de las rutas de senderismo más famosas y espectaculares de España, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

El funicular se interrumpió y los refugios de montaña fueron evacuados.

Debido a la propagación de los incendios, un total de 3000 personas fueron evacuadas por precaución en Castilla y León.

Se teme un nuevo desastre medioambiental tras el incendio que devastó parte del Parque Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en los últimos días.

