Incendios forestales en Patagonia suscitan críticas por ajuste de Milei en Argentina

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 30 ene (Reuters) - Los incendios forestales en la Patagonia destruyeron un área que duplica el tamaño de Buenos Aires, lo que generó críticas por las medidas de austeridad impuestas por el presidente Javier Milei, que han recortado significativamente los recursos de ayuda.

El Gobierno dijo el jueves que declararía una emergencia en las provincias sureñas de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa para ayudar a desbloquear fondos.

Los incendios forestales son comunes en la Patagonia durante los meses del verano austral, pero los incendios actuales han arrasado el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famoso por sus alerces que pueden vivir más de 3.600 años, lo que los convierte en la segunda especie de árbol más longeva del mundo.

Los incendios forestales actuales se concentraban en la provincia de Chubut, donde los bomberos luchan contra fuertes vientos y altas temperaturas. El Gobierno de Chubut ha declarado que más de 44.515 hectáreas (110.000 acres) han sido destruidas hasta la fecha. Los primeros incendios forestales de la temporada comenzaron en diciembre.

Milei ha aplicado un agresivo ajuste fiscal que ilustró con una motosierra y los grupos ambientalistas han criticado los recortes presupuestarios que han reducido significativamente la financiación para la prevención y respuesta a los incendios forestales.

El presupuesto de Argentina para 2026 recortó la financiación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en un 71% en términos reales en comparación con el año anterior, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), un grupo local sin fines de lucro.

"Estos incendios son absolutamente predecibles", dijo Ariel Slipak, economista de FARN, quien agregó que el gobierno de Milei ha priorizado un presupuesto equilibrado sobre los fondos de emergencia "a toda costa".

El Ministerio de Seguridad de Argentina dijo el jueves que asignaría alrededor de US$69 millones para apoyar los esfuerzos de extinción de incendios.

Milei se ha referido anteriormente al cambio climático como una "mentira socialista", lo que ha provocado críticas de activistas ambientalistas.

Su gobierno ha dicho que también está considerando retirarse del Acuerdo de París, el principal pacto climático del mundo, siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump, un aliado cercano de Milei, quien abandonó el acuerdo este año.

"Seguir negando o subestimando los efectos del cambio climático, sobre el que la ciencia y el movimiento ecologista vienen advirtiendo desde hace tiempo, es una irresponsabilidad política que pagaremos con los bosques y las viviendas", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, en un comunicado.

La superficie quemada ya ha superado las aproximadamente 32.000 hectáreas de bosque patagónico quemadas durante la temporada de incendios del verano pasado, según Greenpeace. (Reporte de Leila Miller, editado en español por Nicolás Misculin y Lucila Sigal)