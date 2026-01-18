Incendios sin control en sur de Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados

Una serie de incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile este domingo dejan al menos 15 muertos y unas 50.000 personas evacuadas, según un balance de las autoridades.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combaten 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

"Estamos enfrentando un cuadro complejo", alertó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre los incendios que arrasaron durante la madrugada con varias zonas pobladas.

Las llamas dejan un saldo parcial de 15 fallecidos que se concentran en la región del Biobío, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que confirmó además unos 50.000 evacuados.

El epicentro de la tragedia se encuentra en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción, con varias casas completamente destruidas por el fuego, constató un periodista de la AFP en el lugar.

"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco.

La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados", agregó.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.

- "No quedó nada parado" -

En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador.

El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relató a la AFP Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años.

"No quedó nada parado", añadió frente a una imagen dantesca la mañana de este domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aun ardiendo.

Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.

- Incendio "descontrolado" -

Las condiciones climáticas de este domingo "son muy difíciles" para dominar el incendio "que está absolutamente descontrolado", aseguró el director de la Corporación Nacional Forestal de Biobío (Conaf), Esteban Krause.

Para ambas regiones se esperaban temperaturas por sobre los 30 grados y fuertes vientos.

"Para las próximas horas las condiciones climáticas no son buenas y dan cuenta de temperaturas extremas", dijo el ministro Elizalde.

Unos 3.700 bomberos combatían las llamas.

El presidente Gabriel Boric decretó en la madrugada del domingo el estado de "catástrofe" en Ñuble y Biobío.

"Todos los recursos están disponibles", informó en una publicación en X.

La medida significa, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas toman el control de ambas regiones.

El mandatario se trasladará a la zona durante la jornada.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por esos incendios que, de acuerdo a la investigación judicial, fueron iniciados intencionalmente por bomberos y brigadistas forestales.