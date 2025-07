Incendios: Unidades de la UME se desplazan al incendio de Navaluenga (Ávila), en el que trabajan más de 60 medios

NAVALUENGA (ÁVILA), 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Unidades del Primer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han partido de su base en Torrejón (Madrid) para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Navaluenga (Ávila), donde trabajan más de 60 medios aéreos y terrestres. Así lo ha informado la Unidad Militar de Emergencias en su perfil de la red social X (@UMEgob), mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge en otro mensaje que se han desplazado hasta el incendio en la provincia abulense cuatro aviones, tres brigadas dependientes de su departamento y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP). Por su parte, la Junta, a través de su cuenta de Naturaleza Castilla y León (@Naturalezacyl) ha indicado que la prioridad es detener las llamas y proteger núcleos urbanos de Burgohondo, Navaluenga, Navalmoral y San Juan de la Nava, tras lo que pide evitar circular por carreteras de la zona, sobre todo AV-P-417, para no dificultar tareas de extinción. Esta vía se encuentra cortada en San Juan, al igual que la AV-902 en Puente Nueva, según la información de la Dirección General de Tráfico recogida por Europa Press. Actualmente trabajan en las tareas de extinción para intentar controlar el incendio 62 medios. El mismo se inició en torno a las 14.10 horas y mantiene índice de gravedad y situación operativa 2 ante la posibilidad de que pueda afectar gravemente a bienes forestales y levemente a población y bienes no forestales o que puedan ser necesarios medios extraordinarios y porque puede suponer una "amenaza seria" a poblaciones, bienes o daño forestal, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes, según fuentes del Ejecutivo autonómico. Para el control de las llamas trabajan actualmente 62 medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, ocho celadores, nueve cuadrillas, once autobombas, dos bulldozer, 14 brigadas una docena de medios aéreos.