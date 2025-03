Incentivar la cultura del automóvil mantiene a los adolescentes comprometidos con la escuela secundaria

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--mar. 19, 2025--

¿Puede algo tan simple como construir maquetas de automóviles ayudar a mantener el interés y los buenos resultados académicos de los adolescentes en la escuela? Hay tres escuelas de Learn4Life en el norte de Los Ángeles donde parece que la idea está funcionando. Se trata de un sólido programa de construcción de maquetas de autos que tiene mucha popularidad entre los alumnos y es elogiado por los profesores como un buen incentivo para mantener el interés de los jóvenes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250319769219/es/

Students at Learn4life participating in the car model program.

“Es una materia optativa entretenida que funciona muy bien como tutoría y sirve para alejar a los chicos de las bandas conflictivas”, explicó Anthony Castaneda, profesor del programa. “Hemos visto a estudiantes tímidos y retraídos involucrarse activamente en este programa, ya que aumenta su autoestima a medida que descubren talentos nuevos”.

Castaneda es especialista en permanencia estudiantil, su responsabilidad en Learn4Life consiste en trabajar con los estudiantes para asegurarse de que asistan a clase, entreguen las tareas y rindan los exámenes. Uno de sus colegas le dio la idea: aprovechar la arraigada cultura de Los Ángeles por los automóviles para que los adolescentes aprendan sobre ellos y diseñen el auto de sus sueños.

"Es algo parecido al programa de MTV Enchúlame la máquina, pero a menor escala”, dijo Castaneda. “Deben mantener un promedio mínimo para poder participar, así que los estudiantes del programa se concentran en las tareas escolares e incluso tienen ganas de venir a la escuela”.

La creación de maquetas de autos no es un interés exclusivo de los chicos : las chicas representan casi la mitad de los participantes.

"Las chicas suelen ser más detallistas y son muy buenas con el acabado, como las aerografías", dijo Castaneda. “Todos los alumnos desarrollan habilidades, como la paciencia, la atención al detalle y a seguir instrucciones. Pero lo más gratificante es ver cómo crean amistades entre sus pares durante la clase”.

El curso consiste en dos clases semanales de entre 60 y 90 minutos durante 10 meses, e incluye visitas a museos de automóviles y talleres de chapa y pintura. Un evento destacado de este año fue la visita a West Coast Customs, el prestigioso taller reconocido por personalizar automóviles únicos para celebridades, estrellas del deporte e incluso para la realeza.

“El lugar es enorme y está lleno de autos increíbles”, continuó Castaneda. “Algunos alumnos no se querían ir, y despertó el interés en varios estudiantes por seguir una carrera relacionada con la industria automotriz”.

En cada una de las 85 escuelas públicas donde funciona Learn4Life, hay al menos un especialista en permanencia estudiantil como Castaneda.

“Sabemos que los adolescentes aprenden más mediante la práctica y la colaboración. Estas clases entretenidas, donde pueden explorar su creatividad, son fundamentales para lograr que permanezcan en la escuela”, concluyó.

Para obtener más información sobre Learn4Life y su modelo de aprendizaje personalizado, visite www.Learn4Life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin fines de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 64 000 estudiantes a lo largo de todo el año y los ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250319769219/es/

CONTACT: CONTACTO DE PRENSA:

Ann Abajian, Learn4Life

(559) 903-7893

PR@learn4life.org

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: MEN PERFORMANCE & SPECIAL INTEREST HISPANIC TRAINING CONSUMER GENERAL AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE TEENS PRIMARY/SECONDARY EDUCATION WOMEN OTHER AUTOMOTIVE

SOURCE: Learn4Life

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/19/2025 05:49 PM/DISC: 03/19/2025 05:49 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250319769219/es