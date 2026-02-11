Incertidumbre en San Francisco mientras huelga de maestros deja a 50.000 alumnos sin clases

SAN FRANCISCO (AP) — Connor Haught ha estado equilibrando reuniones de trabajo virtuales y proyectos de manualidades para sus dos hijas mientras su familia intenta navegar por una huelga de maestros en San Francisco sin una fecha de finalización a la vista.

El trabajo de Haught en la industria de la construcción le permite trabajar desde casa, pero, como muchos padres en la ciudad, él y su esposa estaban luchando por planificar actividades para sus hijos en medio de la incertidumbre de una huelga que ha dejado a casi 50.000 estudiantes fuera del aula.

"La gran preocupación para los padres es realmente el cronograma de todo esto y tratar de prepararse para cuánto tiempo podría durar", expresó Haught.

Las 120 escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco estaban programadas para permanecer cerradas por tercer día el miércoles, después de que unos 6.000 maestros de escuelas públicas se declararan en huelga por salarios más altos, beneficios de salud y más recursos para estudiantes con necesidades especiales.

Algunos padres están aprovechando los programas extracurriculares que ofrecen programación de día completo durante la huelga, mientras que otros dependen de familiares y entre ellos para obtener ayuda con el cuidado de los niños.

Haught dijo que él y su esposa, quien trabaja por las noches en un restaurante, planearon tener a sus hijas de 8 y 9 años en casa la primera semana de la huelga. Esperan organizar citas de juego y excursiones locales con otras familias. Aún no han decidido qué harán si la huelga se extiende a una segunda semana.

"No intentamos inscribirnos en todos los campamentos y cosas de inmediato porque pueden ser costosos, y puede que seamos un poco más afortunados con nuestro horario que algunas de las otras personas que están siendo afectadas", comentó Haught.

Los Educadores Unidos de San Francisco y el distrito han estado negociando durante casi un año, con los maestros exigiendo atención médica familiar completamente financiada, aumentos salariales y la cobertura de vacantes que afectan la educación especial y los servicios.

Los maestros en huelga dijeron que saben que la medida es difícil para los estudiantes, pero que lo hacen para ofrecerles estabilidad a largo plazo.

"Esto es para el mejoramiento de nuestros estudiantes. Creemos que nuestros estudiantes merecen aprender de manera segura en las escuelas y eso significa tener escuelas completamente dotadas de personal. Eso significa retener a los maestros ofreciéndoles paquetes salariales competitivos y atención médica y significa financiar completamente todos los programas que sabemos que los estudiantes necesitan más", afirmó Lily Perales, profesora de historia en Mission High School.

La superintendente Maria Su declaró el martes que hubo algunos avances en las negociaciones del lunes, incluyendo apoyo para familias sin hogar, capacitación en IA para maestros y el establecimiento de mejores prácticas para el uso de herramientas de IA.

Pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre un aumento salarial y beneficios de salud familiar. El sindicato inicialmente pidió un aumento del 9% en dos años, lo que dijeron podría ayudar a compensar el costo de vida en San Francisco, una de las ciudades más caras del país. El distrito, que enfrenta un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una crisis financiera, rechazó la idea. Los funcionarios propusieron con un aumento salarial del 6% pagado en tres años.

El martes, Sonia Sanabria llevó a su hija de 5 años y a su sobrino de 11 a una iglesia en el vecindario de Mission District que ofrecía almuerzo gratis a los niños fuera de la escuela.

Sanabria, quien trabaja como cocinera en un restaurante, indicó que no fue a trabajar para cuidar a los niños.

"Si la huelga continúa, tendré que pedir a mi trabajo una licencia, pero me afectará porque si no trabajo, no gano", manifestó Sanabria.

Dijo que su madre anciana ayuda con la llevada y recogida de la escuela, pero dejar a los niños con ella todo el día no es una opción. Relató que les ha dado tareas de lectura y escritura y ha trabajado con ellos en problemas de matemáticas, y que está haciendo planes para los niños día a día. Expresó su apoyo a los maestros en huelga.

"Están pidiendo mejores salarios y mejor seguro de salud, y creo que lo merecen porque enseñan a nuestros hijos, los cuidan y los están ayudando a tener un mejor futuro", apuntó, agregando, "Solo espero que lleguen a un acuerdo pronto".

