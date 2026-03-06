Incertidumbre sobre participación de Irán en Mundial deja en el limbo instalaciones entrenamiento Tucson

Por Erica Stapleton

TUCSON, EEUU, 6 mar (Reuters) - Dieciocho meses de preparación penden de un hilo en unas instalaciones deportivas multiuso de Tucson, donde los organizadores afirman estar ‌en contacto diario con la FIFA para ‌acoger ⁠a la selección de Irán, a pesar de que la agitación geopolítica amenaza con trastocar sus planes para el Mundial.

Irán tiene previsto disputar sus partidos de la fase de grupos del Mundial en territorio ​estadounidense —dos en ⁠Los Ángeles y ⁠uno en Seattle— y el extenso complejo deportivo Kino de Tucson ha sido elegido como sede de entrenamiento del ​equipo para el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México ‌y Canadá.

Pero esos planes se vieron comprometidos cuando la campaña estadounidense-israelí ​contra Irán comenzó el fin de semana con ataques ​que causaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

«Sabemos que hay mucha actividad geopolítica en este momento», declaró a Reuters Sarah Horvath, directora del Kino Sports Complex. «Dicho esto, estamos en comunicación diaria con la FIFA. Por ahora, la selección de Irán sigue viniendo aquí, y estamos deseando recibirla».

Irán se clasificó para su cuarta Copa del Mundo consecutiva y quedó encuadrada en el Grupo G junto ​a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Los equipos pudieron elegir su campo base de una lista proporcionada por la FIFA y el mes pasado se anunció que Irán, que ocupa ⁠el puesto 20 en la clasificación mundial, había seleccionado el Complejo Deportivo Kino.

El recinto, inaugurado en 1998 y construido originalmente para albergar los entrenamientos de ‌primavera de la Major League Baseball, cuenta con 22 campos de fútbol, incluido un estadio de fútbol de nivel profesional, entre otras instalaciones.

«Que un equipo de la Copa del Mundo entrene en nuestro complejo es un gran impulso económico para la zona», afirmó Horvath, quien añadió que el proceso para ser seleccionado oficialmente como campo base duró 18 meses.

Reconoció que habría «mucha tristeza» y un impacto económico si la base de entrenamiento no se utilizara, pero expresó su esperanza de que haya un plan alternativo. «Si no ‌es (Irán), esperamos poder traer aquí a otro equipo».

La FIFA no respondió inmediatamente cuando se le preguntó sobre la situación de Irán ⁠en la Copa del Mundo y si se asignaría otro equipo a las instalaciones de Tucson en caso ‌de que no asistieran.

Horvath destacó que las medidas de seguridad serían idénticas para cualquier equipo que se ⁠entrenara en Kino y que están coordinándose con las fuerzas del orden locales y federales.

A ⁠principios de esta semana, el jefe de la federación fútbol de Irán, Mehdi Taj, indicó que los ataques de Estados Unidos e Israel «no auguraban nada bueno» para la Copa del Mundo, y añadió que funcionarios del Gobierno evaluarían la situación antes de decidir cualquier medida.

En las últimas décadas, no ha habido ningún caso en el que un equipo clasificado no haya ‌participado en la fase final de la Copa del Mundo. ​Para mantener el cupo completo de 48 equipos en el torneo, es casi seguro que Irán sería sustituido si se retirara del torneo.

Por ahora, Tucson espera, con ilusión pero sin certeza, mientras los acontecimientos mundiales determinarán si los meses de preparación culminarán con la bienvenida a un equipo mundialista o con intentos ‌de último momento para llenar un vacío inesperado. (Escrito por Frank Pingue en Toronto, editado en español por Javier Leira)