Incidentes en las tribunas retrasan el segundo tiempo entre Fluminense y Lanús
Incidentes en las tribunas del estadio Maracaná, en Río de Janeiro, entre aficionados y la policía b
- 1 minuto de lectura'
Incidentes en las tribunas del estadio Maracaná, en Río de Janeiro, entre aficionados y la policía brasileña retrasaban el inicio del segundo tiempo del partido de este martes entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina.
Los hechos se registraron en la zona donde están los hinchas de Lanús y la policía cargó con gases lacrimógenos, constató la AFP.
Violentos enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto por los octavos de final, que dejaron 19 heridos.
El equipo argentino fue descalificado de la Copa Sudamericana a raíz de ello.
erc/ma
Otras noticias de Copa Sudamericana
- 1
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 2
Cómo pasar del ahorro a la inversión y no morir en el intento
- 3
El incidente de Nicolas Hamilton, medio hermano de Lewis, que terminó con su vehículo en llamas
- 4
La Asamblea General de la ONU, en vivo: los discursos de Lula, Trump y otros líderes mundiales