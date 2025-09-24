Incidentes en las tribunas retrasan el segundo tiempo entre Fluminense y Lanús

LA NACION

Incidentes en las tribunas del estadio Maracaná, en Río de Janeiro, entre aficionados y la policía brasileña retrasaban el inicio del segundo tiempo del partido de este martes entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina.

Los hechos se registraron en la zona donde están los hinchas de Lanús y la policía cargó con gases lacrimógenos, constató la AFP.

Violentos enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto por los octavos de final, que dejaron 19 heridos.

El equipo argentino fue descalificado de la Copa Sudamericana a raíz de ello.

